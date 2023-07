Shakira hace historia en Premios Juventud y deslumbra con su look rojo pasión ¡de pies a cabeza! La cantante colombiana presumió piernas con un minivestido rojo, al que sumó accesorios también carmesí, y batió récord al llevarse ocho galardones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Shakira - Shakira! Como el ave fénix, la cantante colombiana está resurgiendo de sus cenizas más fuerte que nunca y arrasa allá donde va. Pese a la dura y pública ruptura sentimental que ha vivido con su expareja, el futbolista Gerard Piqué, la artista ha vuelto a brillar en la música, cosechando éxito tas éxito tras presentar su sesión con Bizarrap y Copa vacía junto a Manuel Turizo. También en la moda, donde la hemos visto sentada en primera fila de los desfiles más prestigiosos de la Semana de la Moda de París con vanguardistas diseños. Y recordemos que encabeza la lista de Los 50 más bellos de People en Español. Shakira look rojo premios juventud Credit: Gladys Vega/Getty Images A pesar de que va a volver a ser investigada por fraude fiscal, su vida personal parece estar en plena ebullición, y no hacen más que relacionarle con diferentes galanes como Tom Cruise, el piloto Lewis Hamilton o el basquetbolista Jimmy Butler. Pero el verdadero amor de la barranquillera, además de sus retoños Milan y Sasha, son sus fanáticos, tal y como demostró en la entrega de Premios Juventud, donde batió un récord al hacerse con 8 estatuillas reconociendo su trabajo en la industria musical y labor filantrópica. "No saben lo feliz que soy de volver a esta isla que adoro, encontrarme con todos ustedes, y de recibir todo esto. Gracias de verdad" expresó entre risas y bajo la atenta mirada de sus hijos. Vestida de rojo de pies a cabeza, color empoderador donde los haya, la cantautora presumió sus piernas con un minivestido con aberturas, una sola manga, cintas de tul entrelazadas sobre el abdomen y una tira más ancha colgando de la cintura. Completó su atuendo con zapatos de plataforma abrochados al tobillo, lentes futuristas y un clutch de brillos. En cuanto a estilos, sus hijos no se quedaron atrás. Milan llevó un traje deportivo con estampado azul con rayas en los laterales y tenis Converse oscuros, mientras que Sasha presumió un conjunto amarillo de pantalón y camisa de manga corta muy animado, también con deportivas Converse en color beige. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de agradecer a su sello discográfico, productores y artistas con los que ha colaborado, Shaki dedicó unas emotivas palabras a sus seguidores. "Mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuando tuve dudas sobre mi misma hicieron que volviera a creer en mi, cuando me sentí frágil me volvieron a llenar de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad". Shakira look rojo premios juventud Credit: Gladys Vega/Getty Images La cantante de Pies descalzos llevó su larga melena rubia suelta y peinada en suaves ondas, como le hemos visto últimamente, y un look de maquillaje natural que resaltaba su belleza innata. ¡Enhorabuena Shakira!

