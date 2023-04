Shakira pasea por Miami con lujoso bolso que le regaló Piqué Los fans no pasaron por alto este detalle en el atuendo de la cantante colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su salida de Barcelona con sus hijos a principios de este mes de abril, Shakira ya comenzó a asentarse en Miami y este miércoles fue cachada caminando por las calles de la ciudad con una cartera que le había obsequiado su ex pareja Gerard Piqué hace más de tres años. La cantante colombiana fue fotografiada en compañía de su hermano Tonino Mebarak y una agente inmobiliaria recorriendo una magnífica casa. En la imagen, la artista lució un atuendo relajado con unos jeans holgados tipo cargo, una camiseta azul marino y tenis blancos de suela alta. Como accesorios llevó unos lentes de sol polarizados estilo aviador y una cartera negra de cuero con detalles en grafito en azul, amarillo y blanco. Este modelo es el Papier B4 Graffiti Leather Bag de la marca Balenciaga cuyo valor en el mercado es de aproximadamente 2,000 euros. Según reportes del diario La Vanguardia, el exfutbolista quien tiene una relación ahora con Clara Chía Martí, compró la pieza mientras se encontraban juntos en el centro comercial Bal Harbour, precisamente en la ciudad del sol la Navidad de 2019. Gerard Piqué en Miami 2019 Shakia en Miami Left: Credit: Luis Fernández/The Grosby Group Right: Credit: Backgrid/The Grosby Group En ese momento, la intérprete de éxitos como "Ojos así" y "Gitana" se encontraba en esta urbe porque estaba preparándose para los ensayos en su histórica presentación en el medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer López. Las críticas a la barranquillera no se hicieron esperar en las redes sociales y si bien algunos la encontraron fabulosa, otros la señalan por no superar a su ex: "Pobrecita. No para de humillarse sola", "Nunca, nunca va a superarlo, la cambiaron por una persona anónima y ella tiene un ego gigante pues como le dicen diosa pues eso", son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira pasea por Miami con lujoso bolso que le regaló Piqué

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.