Shakira anuncia nuevo perfume inspirado en el poder femenino La cantante sigue facturando gracias a este nuevo emprendimiento. ¡Aquí los detalles! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira tiene un nuevo proyecto en camino y no se trata de un disco. En sus redes sociales, la colombiana acaba de anunciar que agrandará su marca de fragancias con una nueva adicción. "Conoce ROJO, la nueva fragancia de la feminidad poderosa", publicó en su página de Instagram. Aunque la cantante ha lanzado varias fragancias en el pasado, Rojo será su primer Eau de Parfum, aportando una fórmula más rica y con una concentración más alta ingredientes para lograr un aroma duradero. shakira, perfume rojo, belleza Credit: IG/Shakira En el video promocionando su nuevo producto, vemos a la artista vistiendo al rojo vivo de pie a cabeza, posando junto al elegante frasco de vidrio rojo y detalles plateados. Si te gustan las fragancias dulces con notas de frambuesa y un toque de ámbar, Rojo sería una adición perfecta para tu colección de perfume. shakira, perfume rojo, belleza Credit: IG/Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Puedes conseguir la fragancia en la página de Amazon de los perfumes de Shakira por $25.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira anuncia nuevo perfume inspirado en el poder femenino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.