¡Wow! Tienes que ver lo que hizo Shakira en medio de su ruptura amorosa con Piqué La artista acaba de presentar su nuevo proyecto y lo hizo con un look muy sensual. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si no vives debajo de una piedra, sabrás que desde hace unas semanas Shakira ha estado en boca de todos y no precisamente por una nueva canción o porque anunció una nueva gira de concierto. Desafortunadamente, la cantante colombiana ha ocupado titulares porque dio a conocer el fin de su relación con el papá de sus hijos, Gerald Piqué y todo por culpa de una infidelidad. Son muchos los detalles de los que nos hemos enterado en los últimos días y al parecer esta historia todavía no tiene un final. Sin embargo, la artista ha decidido dejar atrás esta desilución y enfocarse en su trabajo. ¿Su primer gran paso? El lanzamiento de su nueva fragancia Dance Midnight Muse. "Una fragancia para mujer inspirada en lo que hace única a Shakira, la forma en que baila", dice la descripción del perfume. "Sus rutinas tienen el poder de expresar su energía positiva y su lado más femenino". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Perfume Credit: Cortesía El delicado frasco tiene la forma de una figura de mujer y evoca mucha feminidad y poder. Las notas principales incluyen un toque de pera y una mezcla de lirio del valle con peonía y flor de naranjo, al igual que vainilla y almizcle. "Discover the new Dance Midnight Muse fragrance", escribió la cantante junto a un sensual video que publicó en su cuenta de Instagram y en el que aparece con un fabuloso vestido crema con cuello halter y haciendo sensuales movimientos al ritmo de uno de sus temas. El perfume viene en dos tamaños, el de 1.7 onzas cuesta $17.96 y el de 2.7 onzas, cuesta $22.89, ambas están disponibles en amazon.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! Tienes que ver lo que hizo Shakira en medio de su ruptura amorosa con Piqué

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.