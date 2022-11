¡Wow! Shakira le da una galleta sin mano a Piqué con esta espectacular campaña de Burberry La cantante luce supersexy con un vestido completamente transparente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos meses el nombre de Shakira ha estado en boca de todos y no por una buena razón. Y es que como ya te habrás enterado, su relación con Piqué llegó a su fin debido al romance que tiene el futbolista con una joven española. Además de ese estrés y el sufrimiento de esa traición, la cantante también ha estado muy preocupada por su papá cuya salud se ha ido deteriorando y ha tenido que ser ingresado al hospital en más de una ocasión. Después de varios meses de angustia y de tener a toda la prensa hablando de ella, poco a poco la colombiana ha ido resurgiendo de entre las cenizas y ahora no solo llegó a un acuerdo con su expareja para poder llevarse sus hijos a vivir a Miami, sino que también ha dejado a todos boquiabiertos con su nuevo proyecto. Se trata de la campaña de fin de año de Burberry, una de las marcas más icónicas y la verdad es que en el video y las fotos luce realmente espectacular. En una de las publicaciones que hizo la casa de moda en su cuenta de Instagram, la artista aparece con un vestido crema transparente, decorado con pedrería y algunas frases. Además tiene un body strapless que también tiene algunas frases y por supuesto el nombre de la marca. Para complementar el look, llevó aretes plateados oversized, un minobolso, también plateado, y una cola de caballo. Su maquillaje en tonos tierra resaltó su belleza. De hecho, en esta campaña, la cantante luce superfresca y muy juvenil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otro video que la marca publicó en su cuenta de TikTok, la artista aparece con un look supercool que incluye una falda caqui, una camisa estampada con delicados vuelos, botas con el icónico estampado a cuadros de la marca, un bolso, modernos lentes y una fabulosa gabardina. En este video, la también compositora muestra sus dotes de modelo mientras camina encima de una mesa. Cabe destacar que al momento de hacer las fotos y videos, la cantante estaba superdelgada, así es que es muy probable que haya realizado este proyecto en medio de su separación. Eso sí, se ve más bella y espectacular que nunca, y estamos seguras de que este será solo el comienzo de una nueva vida junto a sus hijos y quien sabe si también con un nuevo amor. @@burberry

