No podrás creer el mensaje que lleva Shakira en su gorra, ¿indirecta a Piqué? La cantante fue vista poco después que se dieran a conocer las fotos de Piqué besándose con su nueva conquista y los presentes no pudieron ignorar estas 3 palabras llenas de significado que llevaba en su visera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Shakira y Piqué anunciaron al mundo su separación siguen acaparando titulares. Recientemente el futbolista fue visto besándose con su nueva pareja y poco después la cantante fue fotografiada en Barcelona y hubo un detalle que no pasó desapercibido: su gorra de tenis. La intérprete de éxitos como "Te felicito" y "La tortura", fue capturada en video y fotos junto a uno de sus hermanos e hijos con un look deportivo y sonriendo desde el interior de un vehículo. Mientras los periodistas buscaban su reacción o algún comentario en torno al padre de sus hijos, la barranquillera no dijo ni una palabra. Sin embargo, los presentes se percataron del curioso mensaje que levaba en la visera: "Lucky in love [afortunada en el amor]. Shakira Shakira | Credit: Zuma Press/The Grosby Group La intención de Shakira detrás de este mensaje aún es un misterio y si bien es cierto que posiblemente quiso dejar clara cuál es su postura en cuanto a su suerte en el amor, también es cierto que pudo haber sido… ¿pura coincidencia? El tiempo lo dirá. A pesar del momento que atraviesa, la también empresaria, que también está acusada de fraude fiscal en España y de que además pronto estará en una batalla legal por la custodia de sus hijos con su ex, sigue manteniendo su bella sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue a principios de junio de este año cuando la pareja anunció oficialmente su separación. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", se lee en el comunicado. "Pedimos privacidad en este momento por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. De antemano gracias por su comprensión y respeto". Shakira y Piqué Credit: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images La pareja, que comparte dos hijos, Milan, 9, y Sasha, 7, confirmaron su relación por primera vez en marzo de 2011. Se conocieron en el set de su video musical para "Waka Waka [This Time for Africa]", que sirvió como la Canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image No podrás creer el mensaje que lleva Shakira en su gorra, ¿indirecta a Piqué?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.