¡Shakira luce cuerpazo y sonrisa en las playas de Costa Rica! La cantante está disfrutando del sol, la arena y el mar de este país y en la mejor de las compañías. ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira en Costa Rica Shakira en Costa Rica | Credit: The Grosby Group Acaba de lanzar, junto a Manuel Turizo, su nuevo hit "Copa vacía". Y, de nuevo, se ha convertido en todo un éxito, tanto en escuchas como en visualizaciones del video en Youtube, que se ha dado al play más de 10 millones de veces en un día desde su estreno. Y todo esto con Shakira de vacaciones en Costa Rica, donde se encuentra feliz junto a sus hijos disfrutando de un verano en mayúsculas. Precisamente en sus playas ha sido fotografiada por los paparazzi, quienes han podido captar a una feliz y radiante mamá y mujer haciendo una de las cosas que más disfruta en su tiempo libre: el surf. Shakira en Costa Rica Shakira en Costa Rica Acompañada de un apuesto profesor de dicha actividad acuática, Shakira surcaba las olas como toda una profesional y esbozando sonrisa tras sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está bien y eso se le nota, motivos tiene de sobra. El más reciente, su nuevo single, ya en boca de todo el mucho por su ritmo y, por qué no decirlo, su mensaje tan cercano a su vida. Pero también su renacer personal y su encuentro con una vida nueva que explorar. Shakira en Costa Rica Shakira en Costa Rica tomando clases de surf | Credit: The Grosby Group Shakira en Costa Rica Shakira tomando clases de surf en Costa Rica | Credit: The Grosby Group Las imágenes de la intérprete de 46 practicando uno de sus deportes predilectos junto a este apuesto instructor, no han pasado desapercibidas. Pero, la realidad es que Shakira está enfocada en su bienestar, sus hijos, su familia, su carrera y en lo que verdaderamente le hace feliz. Todo lo demás parece que puede esperar.

