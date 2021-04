Esta es la foto de Shakira que ha dejado a todos boquiabiertos Esta imagen de la cantante colombiana causa controversia y todo porque parece una colegiala. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todos tenemos muy claro que Shakira es una de las artistas latinas más internacionales y también una de las más talentosas. La cantante colombiana tiene en su haber algunos de los premios más importantes de la industria y cada vez que lanza una canción, esta de inmediato se vuelve un himno. En realidad, todo lo que hace la artista es tema de conversación, incluyendo su melena, sus cambios de look y por supuesto la ropa que se pone tanto para las alfombras o durante su vida diaria. Sabemos que cuando no tiene que asistir a algún evento, la colombiana prefiere ropa supercómoda como jeans, camisetas, conjuntos deportivos y tenis. Incluso, hasta cuando tiene un encuentro con la prensa o cualquier otro compromiso público, la hemos visto llevando looks bastante desenfadados y sencillos. Pero el atuendo que se acaba de poner sí que es muy diferente a los que la hemos visto llevar. "Lista para salir de la casa a mi primera sesión en persona en el estudio para reunirme con increíbles colaboradores, gracias a las medidas de seguridad y a las vacunas", escribió la intérprete de A Girl Like Me, en el pie de una foto que en menos de una hora ya tenía más de 7,000 comentarios y casi un millón de me gusta. "No puedo esperar". En la imagen, la cantante aparece llevando una minifalda blanca con vuelos, combinada con un suéter a rayas, un cinturón verde y tenis con plataforma. Además, también lleva el pelo rizado y una cinta amarrada como diadema, que la hacía ver como toda una colegiala. De hecho, cuando vez la foto por primera vez, puedes pensar que es una jovencita de menos de 20 años. Muchos de sus seguidores empezaron a halagarla, mientras que otros criticaron su atuendo. Y a ti, ¿qué te parece?

