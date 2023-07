Duelo de moda: Shakira lleva el mismo atuendo llamativo que Jennifer López ¿Quién vistió mejor el look, la colombiana o la puertorriqueña? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira, Jennifer López, vestido no Credit: Arnold Jerocki/Getty Images; Youtube/Flow la movie Como editoras de moda y belleza nosotras siempre estamos pendientes de los atuendos que eligen las famosas, así que de vez en cuando sentimos déjà vu cuando reconocemos que una celebridad lleva un look que ya hemos visto. Para el desfile de Viktor & Rolf en la Semana de la Alta Costura en París esta semana, Shakira eligió una gabardina blanca de la colección del 2018 de la marca adornada con un "NO" escultural. Inmediatamente, la pieza se ha convertido en uno de los looks más llamativos de Paris Fashion Week, ya que muchos opinan que mandó un mensaje con la prenda. shakira, vestido no Credit: Arnold Jerocki/Getty Images Sin embargo, nosotras quedamos con intriga tras ver el look, ya que jurábamos que lo habíamos visto antes. Gracias a fans de ambas cantantes en las redes sociales, quedó claro que reconocemos la pinta del videoclip de Jennifer López con Casper Mágico, Nio Garcia, Cosculluela, Wisin Y Yandel, "Te Boté 2". Para el remix del sencillo, JLo optó por varios looks, entre ellos el mismo saco de Shakira tan llamativo. Jennifer Lopez Credit: Youtube/Flow la movie Al igual que la colombiana, Jennifer eligió completar el look con gafas, pero vimos una gran diferencia entre el estilo de cabello que decidieron usar. JLo optó por una trenza impresionantemente larga y Shakira llevó su cabello cobrizo al natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A nosotras nos encantaron ambos atuendos, ya que cada una lo personalizó a su estilo, pero ¿cuál fue tu versión favorita del look?

