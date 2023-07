¡Shakira incendia las redes con este bikinazo y baile sensual después de Premios Juventud! Tras la resaca de felicidad por sus 8 galardones, la cantante colombiana celebra a lo grande en este impresionante traje de baño en la piscina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tiene mucho que celebrar y así mismo lo está haciendo Shakira. Además de sus 8 Premios Juventud donde fue recibida entre aplausos interminables y gritos de cariño, la cantante sigue triunfando con su "Copa Vacía", junto a Manuel Turizo y el filtro en redes de sirena que ya todo el mundo utiliza. Precisamente con este filtro, la artista y feliz mamá deslumbró cantando su más reciente hit en la piscina y con tremendo bikinazo. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) Shakira, quien está acompañada de sus hijos Sasha y Milan, y disfrutando de las maravillas de Puerto Rico, sorprendió también a sus fans con una interpretación de lo más sensual de esta canción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo publicó en sus historias bailando traviesa y con un traje de baño de flecos, un estilo que le encanta y ya ha mostrado más veces. Además de sumar premios a su ya larga lista, Shakira está ecantada de poder estar de nuevo con sus retoños, quienes no cesaron de besarla y abrazarla durante la entrega de premios, después de dos semanas con su papi, Gerard Piqué. ¿Próximo destino? Es un misterio, pero seguro que vuelve a sorprender.

