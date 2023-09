Los hijos de Shakira se roban el show en la alfombra de los MTV Video Music Awards Junto a su mamá, los niños causaron sensación con sus looks a juego. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con su increíble presentación sobre el escenario cantando todos sus hits, Shakira fue de las celebridades que más se destacó ayer en los MTV Video Music Awards. Sin embargo, fueron sus invitados especiales en la alfombra los que nos llamaron la atención con sus looks a juego con Shakira. Para la ocasión, la colombiana contó con la ayuda de la casa de diseño de Versace, la cual le creó un traje con recortes sensuales en la tela icónica de la marca que imita una cota de malla. Shakira, sasha pique, milan pique Credit: Noam Galai/Getty Images for MTV Junto a la cantante vimos a sus dos hijos Milan y Sasha, los cuales también llevaron looks de la marca italiana. Sus hijos vistieron chándales de estampado dorado con zapatillas atléticas a juego. Shakira, sasha pique, milan pique Credit: Johnny Nunez/Getty Images for MTV Después de su presentación, la artista vistió un traje azul celeste de la misma marca para sentarse junto a sus hijos. En su cuenta de Instagram, nada más y nada menos que Donatella Versace complementó a la artista y mostró con orgullo los looks que ayudó a crear. "Felicidades por tu premio VMA Video Vanguard ✨ Deberías estar muy orgullosa de todo lo que has logrado hasta ahora. ¡Cada récord que has batido y cada regla que has roto te han hecho increíblemente única! Esta noche brillarás con Versace. Te amo mucho. Un abrazo, Donatella", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Shakira lleva a sus hijos a una premiación, ya que vimos al trío en los Premios Juventud hace unos meses.

