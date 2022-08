El look del día - agosto 4, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Marlene Favela, Shakira y Eva Longoria son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram Nos encantó este hermoso minivestido estampado con mangas tipo globo, de Trendilicious by Claudia, que combinó con sandalias cremas de Flor de María. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Karla Martínez <p>Para una de las más recientes ediciones de Despierta América (Univision), la presentadora mexicana eligió este sencillo vestido azul y sandalias del mismo color atadas al tobillo. </p> Credit: Instagram/Karla Martínez Para una de las más recientes ediciones de Despierta América (Univision), la presentadora mexicana eligió este sencillo vestido azul y sandalias del mismo color atadas al tobillo. 2 de 9 Ver Todo Shakira Shakira Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group La cantante ya finalizó sus vacaciones y para irse a casa se puso este hermoso vestido crema, que complementó con sandalias de tacón corrido y un minibolso. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz se está preparando para su participación en en Top Chef VIP y posó en el estudio con este sexy y ceñido vestido morado con abertura frontal que dejaba ver sus curvas. 4 de 9 Ver Todo Naomi Watts Naomi Watts Credit: The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la talentosa actriz con este look playero que incluía un traje de baño naranja, sobretodo estampado y un bolso de raffia. 5 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet Hermosa lució la presentadora con este veraniego vestido blanco de encaje. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eva Longoria Eva Longoria Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz y empresaria salió a cenar con este ceñido vestido naranja con cuello halter que le sentaba de maravilla a su esbelta figura. 7 de 9 Ver Todo Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: Raymond Hall/GC Images Vimos a la modelo en las calles de Nueva York llevando este look de jeans rasgados, crop top tejido, tenis negros y minibolso crema. 8 de 9 Ver Todo Ana Jurka Ana Jurka Credit: Instagram/Ana Jurka Regia lució la presentadora con este sexy minivestido strapless verde limón. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - agosto 4, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.