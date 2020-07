Entérate por qué Shakira regaló una de las piezas que usó durante el Super Bowl El jacket dorado está decorado con cristales y fue diseñador por Peter Dundas. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien ya pasaron varios meses desde que Shakira y Jennifer López hicieron historia siendo las primeras latinas en amenizar el medio tiempo del Super Bowl, no podemos negar que la imagen de ambas bailando y dándolo todo en el escenario, no la podemos quitar de nuestra mente. Y es que esa presentación en la que no solo cantaron algunos de sus éxitos, sino que también bailaron como nunca, definitivamente pasará a la historia como una de las más espectaculares del evento. Pero además de su presentación, algo que tampoco podemos olvidar de ese día son los increíbles atuendos que lucieron las dos cantantes. Es precisamente una de esas piezas, la que podrías tener. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Recuerdas el look dorado que Shakira llevó en uno de sus números? Ese atuendo incluía un conjunto de pantalón corto de talle alto y croptop, ambos decorados con cristales, al igual que un jacket bomber con lentejuelas y cristales. Es precisamente ese jacket el que la cantante acaba de donar para combatir la inseguridad alimenticia o mejor dicho para ayudar a las personas a las que se les ha hecho difícil proveer comida para su familia a causa del COVID-19. Image zoom Kevin Mazur/WireImage Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic “Shakira ha aceptado el All in challenge, donando el jacket que usó durante el medio tiempo del Super Bowl LIV a la subasta de All in Challenge”, escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a una foto del momento en que usó dicho atuendo. “Todo lo que se recaude será para luchar en contra de la inseguridad alimenticia”. Pero lo mejor de todo es que quien que se gane el jacket, diseñado por Peter Dundas, durante la subasta que se está llevando a cabo en este momento en Fanatics.com, también tendrá la oportunidad de conocer a la cantante colombiana durante uno de sus conciertos. De hecho, será ella misma la encargada de entregarle la pieza al ganador.

Close Share options

Close View image Entérate por qué Shakira regaló una de las piezas que usó durante el Super Bowl

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.