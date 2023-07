Los detalles del costoso look de Shakira como sirena en el video de Copa vacía La cantante colombiana demostró cómo los accesorios con perlas, cristales y destellos son clave a la hora de transformarse en una glamorosa sirena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira sigue dando de qué hablar en cada una de sus apariciones La cantante colombiana acaba de estar en París, donde la vimos sentada en primera fila en la Semana dela Moda de París junto a Cardi B y Camila Cabello. En a ciudad del la luz causó sensación con un traje escultural decorado con la palabra NO que por cierto ya le habíamos visto a Jennifer López. Hace solo unos días estrenó Copa vacía junto a Manuel Turizo un tema que se especula está lleno de mensajes directos a su ex, Gerard Piqué, revelando más datos de su relación. Detalles look Shakira sirena Credit: Instagram En el video musical, la cantante aparece convertida en sirena, una criatura mitológica que está viviendo un gran momento de gloria, con el reciente estreno de la película de Disney con Halle Bailey como protagonista, que ha vuelto a poner de moda toda la estética mermaidcore. Ahora hemos conocido más detalles de esta transformación pues la estrella optó por una caracterización real a pesar de la tecnología que existe hoy en día. La mamá de dos vivió un gran susto durante el rodaje al romperse una de las peceras, pero eso no le restó nada de glamour a su acuático atuendo. Shaki usó una gran cola hecha de silicona fabricada por The MerNation, una empresa que se dedica exclusivamente a la creación de este tipo de accesorios, con precios que rondan los $2,000. Con reflejos plateados, azul y verde aguamarina, la cola goza de un alto nivel de detalles, con las escamas semi levantadas, que parece real. Además de sus aletas, la cantante de Acróstico presumió piel en un vestido negro de malla metálica de la diseñadora Natalia Fedner. Detalles look Shakira sirena Credit: Instagram El estilista Nicolas Bru, encargado del look de la cantante en la producción audiovisual, eligió costosos accesorios para otras escenas, como una diadema de Rinaldy Yunardi, firma que ha trabajado previamente con Beyoncé o Madonna, adornada con cristales y perlas. También lució unos guantes de tul de seda blancos de la firma The Ghost, con un precio aproximado de $1,000, con perlas que trepan por sus brazos a modo de enredadera, y un par de anillos de estilo barroco con perlas gigantes de Lillian Shalom, valorados en unos $2,800 dólares. Como no podía ser de otra manera, lleva el cabello suelto y con efecto húmedo, en un bonito color rosa pastel, que nos recuerda al peinado que Karol G lució recientemente en París. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La barranquillera comentó con sus fanáticos que convertirse en sirena había sido un sueño hecho realidad, y además es un personaje con mucho significado. "Representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el momento de mi vida de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat… cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto" dijo en su Shakichat.

