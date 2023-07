El look del día - julio 11, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Nicolas Gerardin/ Instagram Shakira Adamari López, Alicia Machado, Galilea Montijo y Shakira, son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López El look del día Credit: Instagram Muy favorecida, la comunicadora compartió un video en su cuenta de Instagram ataviada con un top blanco básico y una falda de flecos verde. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo El look del día Credit: Instagram Guapísima de rojo, la conductora compartió esta imagen con esta preciosa chaqueta tejida con motivos geométricos de crochet multicolor. 2 de 7 Ver Todo Shakira El look del día Credit: Nicolas Gerardin/ Instagram Shakira La barranquillera está viviendo un idilio con la moda y en las últimas semanas le hemos visto más looks increíbles que en los últimos años juntos, como este vestido cruzado de Fendi, en tejido satinado estampado con el logo de la firma, botas altas y un brasier transparente a la vista. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Alicia Machado El look del día Credit: Instagram La actriz compartió un poderoso mensaje en su cuenta de Instagram con esta imagen en la que aparece con un ceñido vestido lila de cuello alto y manga larga. 4 de 7 Ver Todo Pamela Silva El look del día Credit: Instagram Muy sonriente, la conductora peruana modeló este vestido bicolor de escote en V, con minifalda de franjas blancas y negras y zapatos de punta blancos. 5 de 7 Ver Todo Carmen Villalobos El look del día Credit: Instagram Disfrutando de sus vacaciones en Suiza, la presentadora posó frente a un increíble paisaje con este pantalón de mezclilla de cintura elástica, cropped top blanco y un kimono amarillo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Salas El look del día Credit: Brandon Almengo/ Instagram Michelle Salas La socialité está disfrutando de unos días en Italia, donde asistió al desfile de Alta Moda de Dolce & Gabbana. En una de las cenas ofrecidas por los diseñadores, vimos a la hija de Luis Miguel con este vestido blanco de un solo hombro y detalles drapeados de la firma italiana que le hizo ver como una diosa. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

