Shakira deslumbra en el partido del Miami Heat al estilo "White Hot" La cantante colombiana se robó miradas en el juego con esta propuesta muy sensual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se mudó oficialmente a Miami, Shakira se ha convertido en toda una fanática del equipo de baloncesto de la ciudad, los Miami Heat. Esta semana el Heat se encuentra en las finales de la NBA contra los Denver Nuggets y cada noche hemos visto una lluvia de estrellas en la primera fila listos para apoyar a su equipo. Entre ellos contó Shakira, la cual asistió al partido de anoche en el Kaseya Center de Miami. Por supuesto, la estrella llamó casi tanta atención como el juego, ya que eligió un atuendo que dejó a todos boquiabiertos. Shakira Credit: Jim Poorten/NBAE via Getty Images Para la ocasión, la intérprete de "Te felicito" marcó tendencia con un top strapless estilo corset en el tono blanco que visten los fans de los Heat durante los "white hot playoffs". Completó el look presumiendo piernas con un short de mezclilla de Versace y tenis blancos de plataforma impresionante. Shakira Credit: Eric Espada/NBAE via Getty Images Solo un día después del juego, su expareja Gerard Piqué y Clara Chía se presentaron ante un juzgado en Barcelona y recibieron el pronunciamiento del juez, el cual determinó que el paparazzi Jordi Martín solo estaba haciendo su trabajo cubriendo una figura pública y prevaleció el derecho a la información. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la ocasión, Chía también optó por el blanco con un atuendo de blusa desahogada clásica y un jean negro.

