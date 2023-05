¡Shakira lo vuelve a hacer! La cantante deslumbra Miami en su nueva salida social Desde que llegara a la Ciudad del Sol, la artista no ha parado. En su última aparición ha vuelto a ser el centro de todas las miradas por este motivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece otra. Desde que se instalara en Miami, la vida de Shakira se aleja mucho de lo que era en la ciudad de Barcelona. Allí apenas se dejaba ver públicamente ni tenía vida social. La mayoría del tiempo lo pasaba en casa, evitando la persecución de los paparazzi. Su llegada a la Ciudad del Sol lo ha cambiado todo. La cantante colombiana no ha parado de asistir a eventos públicos y reunirse con amistades. Y lo mejor de todo, con una sonrisa que se echaba mucho de menos. La adaptación a esta nueva vida en Miami parece no haber sido demasiado difícil ni para ella ni para sus hijos, protagonistas de su video "Acróstico". Shakira Shakira deslumbra de nuevo en Miami | Credit: (Photo by Natalia Aguilera/Billboard via Getty Images) Además de acudir con ellos a un montón de sitios, como el concierto de Juan Luis Guerra o la Fórmula 1, entre otros lugares, también se ha dedicado tiempo a sí misma para disfrutar de personas allegadas a ella, como por ejemplo, la modelo Giselle Bündchen. Este viernes, la artista compartía un momento aún más especial si cabe, su asistencia a la exhibición de arte de su sobrina, Isabella Mebarak, hija de su hermano y mano derecha, Tonino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista acudió con un look de lo más casual y juvenil que la sentaba de maravilla. Muy Shakira. La intérprete de "Monotonía" charló con todos los que se acercaron y se mostró, además de orgullosa por su sobrina, de lo más cariñosa con los allí presentes. También dedicó unas bonitas palabras a la protagonista. "Con mi sobrina Isabella Mebarak, anoche en su exhibición en Miami. Al fondo "Amerikkkan", su obra protesta sobre Black Lives Matter. ¡Un de mis favorita!", escribió. La artista sigue batiendo récords en lo musical. Esta semana agradecía a su público por volver a colocarla en los primeros puestos con el tema de sus retoños y convertir sus melodías, basadas en sus más profundos sentimientos, en suyas.

