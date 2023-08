El look del día - agosto 16, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Myrka Dellanos, Francisca y Shakira son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Myrka Dellanos El look del día Credit: Instagram Radiante posó a conductora con este vestido estilo corsé, de original escote, que combinó con sandalias transparentes de plataforma y un collar de perlas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca El look del día Credit: Instagram La conductora lució radiante con este vestido verde menta sin mangas, con aberturas en la cintura, detalles drapeados y falda tulipán, con sandalias brillantes y grandes pendientes de aro. 2 de 8 Ver Todo Aylín Mujica El look del día Credit: Instagram La actriz cubana saludó a sus fanáticos desde Canadá enfundada en un pantalón ancho de color verdoso con destellos dorados y un top sin mangas que acompañó con sandalias de cuña y brazaletes dorados. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Shakira El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La colombiana fue sorprendida saliendo de la fiesta del cantante Drake en Los Ángeles luciendo un pantalón de mezclilla, un original corsé anaranjado de ante y plataformas blancas. 4 de 8 Ver Todo Anitta El look del día Credit: Instagram La cantante brasileña subió la temperatura en las redes con este conjunto de minifalda con borde de pelo y un corsé estampado con la imagen de un perrito. Completó su look con sandalias de estampado animal amarradas al tobillo y lentes de silueta cat eye. 5 de 8 Ver Todo Selena Gómez El look del día Credit: Instagram La cantante compartió en sus historias esta imagen con un veraniego vestido amarillo de Valentino, combinado con bailarinas beige y pendientes de aro. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lea Michele El look del día Credit: Gotham/GC Images La actriz fue captada paseando por Nueva York con este short blanco, una blusa negra de grande solapas y un cinturón ancho de doble hebilla. Para completar su look, unos lentes de sol cuadrados, bolso rojo de mano y bailarinas de charol. 7 de 8 Ver Todo Hailey Bieber El look del día Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images En Los Ángeles, la empresaria sedujo con un vestido de piel negro con escote palabra de honor, y efecto doble falda. Un bolsito de asa corta, zapatos de punta cuadrada y múltiples anillos fueron sus accesorios. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

