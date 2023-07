El secreto de Shakira para lograr su cabello ondulado ¿Quieres lucir ondas naturales tan divinas como las de la cantante en Wimbledon? ¡Aquí los detalles! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estas últimas semanas, el torneo de tenis de Wimbledon reunió en Londres y vimos nobles y celebridades listos para ver toda la acción en las canchas de pasto en la Center Court. Por supuesto, como amantes de la moda, nosotras estuvimos pendientes de todos los atuendos fabulosos que lucieron las estrellas, entre ellas Kate Middleton y Ariana Grande. Sin embargo, Shakira robó miradas por su cabello fabuloso, estilizado en hondas fabulosas al estilo "Mermaidcore", la tendencia del verano inspirada en las sirenas y el mar. Shakira, cabello Credit: Karwai Tang/WireImage El estilista de las estrellas Liam Curran creó el look con los productos de Curlsmith, una marca conocida por sus fórmulas hidratantes que revitalizan los rizos naturales. Curran y Curlsmith nos compartieron los detalles de cómo lograron el estilo en el cabello de Shakira y aquí te explicaremos los pasos que necesitas seguir para recrear el look en casa. El estilista comenzó a preparar la melena de la intérprete de "Copa Vacía" con el spray Effortless Waves ($28) para proporcionar fijación y definición mientras reduce el frizz. Curran siguió con Miracle Shield ($28) para proteger el cabello de la colombiana contra el calor y los rayos UV. Curran dice que juntos, estos dos productos son la clave para lograr un cabello ondulado perfecto. Shakira, cabello Credit: Karwai Tang/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, el estilista completó el look con el aceite Shine Oil ($29.99) para darle brillo a su melena. Lo mejor de todo es que todos los productos son veganos y económicos. Si quieres copiar el look, los puedes conseguir en Ulta, Target o en el sitio web de Curlsmith.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El secreto de Shakira para lograr su cabello ondulado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.