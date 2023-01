Shakira llevó un suéter con una de las frases de su nueva canción y al parecer lanzará una colección Durante el cumpleaños de su hijo Milán, la cantante llevó un suéter crema que con la frase "las mujeres facturan". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Seguramente ya habrás escuchado la nueva canción de Shakira, la cual ha roto varios records y en la que la cantante ataca directamente a su expareja Gerad Piqué, su nueva pareja Clara Chia y hasta a su exsuegra. En poco tiempo, la canción se ha convertido en un himno para todas las mujeres que en algún momento han sufrido una traición de parte de su pareja. Desde que empezó toda esta revolución con su canción, la artista se ha dejado ver en varias ocasiones celebrando junto a unas amigas, haciendo el baile que va con su nuevo tema y ayer, saludando desde el balcón de su casa en Barcelona. Este domingo la cantante celebró el cumpleanõs de Milán su hijo mayor en su casa en Barcelona y al parecer el futbolista también llegó a la fiesta. Justo en el frente de la mansión de la artista colombiana se reunió un grupo de fanáticos que gritaban su nombre y presenciaron el momento en el que Piqué llegó con el niño. Para sorpresa de los fans, la artista salió al balcón a saludarlos y a agradecerles todo su apoyo, e incluso les prometió que saldría a saludarlos en una hora. En este pequeño encuentro con sus fanáticos la vimos muy casual con un beanie y suéter crema que llevaba la frase, "las mujeres facturan", lo que indica que la intérprete se prepara para lanzar una colección de piezas con algunas de las frases más fuertes de su canción Bzrp Music Sessions Vol. 53. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Credit: G3/The Grosby Group Karol G Credit: Backgrid/The Grosby Group Lo más cool e interesante es que según comentó Marcela Sarmiento durante el segmento de Sin Rollos en Despierta América, la colombiana está trabajando con su compatriota Karol G para lanzar un nuevo tema. ¿Se imaginan? Quizás por esa razón vimos a la intérprete de Tusa con un top que decía, "te quedo grande", otra de las icónicas frases de la canción de su paisana. Estamos emocionadas por la colección que lanzará la cantante, la cual seguramente se venderá como pan caliente.

