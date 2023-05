Todos los detalles del caro y controversial vestidito negro de Shakira Lo más sorprendente del traje con el que la artista recibió el Premio Mujer del Año en Billboard Mujeres de la Música, y que despertó opiniones encontradas entre sus fanáticos, ¡es su precio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aquí te tenemos todos los detalles del costoso y controversial vestidito negro que Shakira escogió para recibir su premio como Mujer del Año en el evento de Billboard Mujeres de la música. Se trata de un diseño del modisto georgiano David Koma radicado en Londres, quien ya la ha asistido en diversas ocasiones a través de los años para sus presentaciones y vídeos musicales. Shakira vestidito negro Billboard Mujeres música Credit: Jason Koerner/TELEMUNDO via Getty Images) Con aire muy roquero, algo innato en su esencia, Shakira se enfundó en su vestido negro corto, de escote strapless con tiras de cuero en el escote y el borde de la falda, que hizo parte de la colección Resort 2023 del diseñador. Su costo rondaría en los $960 dólares hoy día aproximadamente, precio que por muchos puede ser considerado exagerado dadas las características del diseño. Lo combinó con unas plataformas de Versace modelo Salon Tempest que tienen un valor aproximado de $1,735 dólares. Con su elección de moda la galardonada colombiana generó un sinnúmero de opiniones divididas entre sus millones de fanáticos, unos alabando su sencillez, otros molestos con su gusto y falta de elegancia ante la importancia del evento. Como reportamos en un artículo anterior, algunos consideran que podía haber elegido algo mejor, mientras otros lo ven como el segundo vestido de la venganza que utiliza tras haber terminado con Gerard Piqué. "Dios mío pero cuando será que esa mujer se va a vestir bien... tan bella que es y tal mal vestida y mal arreglada siempre"; "¿Quién la asesora en su imagen? Urge que busque a alguien, quizás no importe tanto para ella, pero para su público sí, queremos verla regia, elegante"; "Un vestidito medio ridículo"; "Linda pero que mal gusto"; "Fachosa como siempre", y ¡"Necesita un asesor personal que le ayude a vestirse adecuadamente!", dijeron varios cibernautas no tan complacidos. La barranquillera no hizo alfombra ni posó ante las cámaras a su llegada al evento, pero el mundo entero puso en ella su mirada cuando subió al podio a reclamar su premio de manos de su paisano Maluma, con el que entregó un poderoso mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con total sinceridad habló de los cambios recientes que ha enfrentado, agradeció el ejemplo e inspiración recibido por parte de innumerables mujeres a lo largo de su vida y además dedicó a su madre Nidia Ripoll el galardón: "A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites, y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año". Agregó: "Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser". Esta no es la primera vez que Shakira opta por un look de David Koma, pues ya la habíamos visto con por una creación tipo atlética en cortes o cut-outs de David Koma X Koral. A su vez, este mismo diseñador fue el autor de aquel icónico cinturón que Shakira utilizó en su video para 'Whenever, Wherever'. Más allá de aciertos o desaciertos, modelos y precios, moda y tendencias, nuestra admirada artista nos encantó con su look sensual y auténtico, además de que nos dejó bien claro su contundente mensaje y ejemplo como mujer, madre y guerrera de la vida. ¡Shaki te seguimos aplaudiendo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Todos los detalles del caro y controversial vestidito negro de Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.