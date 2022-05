El look del día – mayo 26, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira, Cannes Credit: Lionel Hahn/Getty Images Eva Longoria, Adamari López y Shakira son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estas pintas y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Con la ayuda de su estilista, Denise del Pino, la querida presentadora maravilló de blanco y negro con este vestido de corte asimétrico. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira Shakira, Cannes Credit: Lionel Hahn/Getty Images La cantante colombiana impactó en la alfombra roja de Cannes vistiendo un sensual traje negro de Mônot. 2 de 9 Ver Todo Ana Bárbara Ana Barbara Credit: IG/Ana Barbara Espectacular lució en la final de Tengo talento, mucho talento con este traje rojo vivo de corte sirena y escote atrevido. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Eva Longoria, Cannes Credit: Arnold Jerocki/GC Images ¡La actriz sigue maravillando en Cannes! Parar asistir a un evento de Chopard, eligió un atuendo muy sexy con detalles de encaje y joyas de ensueño. 4 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos La presentadora dio lección de estilo primaveral con un vestido de tono aguamarina y sandalias adornadas de mariposas que usó para La mesa caliente. 5 de 9 Ver Todo Becky G Becky G Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images Para un día de trabajo en Los Ángeles, la intérprete de "MAMIII" optó por un look monocromático blanco y botas de plataforma impactantes. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Georgina Rodríguez Georgina Rodriguez Credit: Daniele Venturelli/WireImage Regia lució la pareja de Cristiano Ronaldo en la premiere de Elvis portando un diseño de Ali Karoui. 7 de 9 Ver Todo Ariadna Gutiérrez Ariadna Gutiérrez Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La exmiss Colombia se robó todas las miradas en Cannes con su vestido azul con piedras de Tony Ward. 8 de 9 Ver Todo Génesis Suero Genesis Suero Credit: IG/Genesis Suero La presentadora disfrutó de un día cálido en Nueva York vistiendo un traje amarillo a cuadros. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – mayo 26, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.