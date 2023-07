Desfile de estrellas: Shakira, Camila Cabello y Cardi B causan sensación en la semana de la moda de París El desfile de Fendi ha sido uno de los más hablados ya que tres de nuestras celebridades favoritas se sentaron juntas en la primera fila. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir cardi b, camila cabello, shakira Credit: Daniele Venturelli/Wireimage París le está dando la bienvenida a nuestros artistas latinos. En estos momentos, las marcas más codiciadas de la alta costura están desfilando sus colecciones primavera verano 2024 en la semana de la Alta Costura en París. Por supuesto, las celebridades nunca se pierden estos eventos y hemos visto varios de nuestros artistas del mundo hispano como Maluma y Karol G. Hoy se realizó el desfile de alta costura de Fendi y como era de esperar, vimos una lluvia de estrellas que se robaron la atención de todos con sus atuendos. Shakira fue de las más esperadas del evento, ya que estuvo en boca de todos ayer por su llamativo atuendo con un "NO" escultural. Para el show de Fendi, la colombiana optó por una camiseta blanca y un pantalón de diseño moderno combinado con una falda. shakira Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Fendi Tambien vimos a la joven cantante cubana Camila Cabello, quien vistió un vestido blanco de encaje con botines negros. Camila Cabello, Paris Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Fendi Cardi B también dijo "presente" en el evento, llevando una prenda de lentejuelas de mangas largas. Cardi B Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Fendi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor de todo es que las tres cantantes latinas se sentaron juntas en la primera fila del desfile. Aunque no sabemos de qué habló el trío, ¡nos hubiera encantado ser parte de la conversación!

