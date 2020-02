La botas de Shakira en el Super Bowl tenían 30,000 cristales y costaron $20,000 El encargado de hacer este increíble trabajo fue el diseñador Daniel Jacob. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Shakira dejó el alma en el escenario durante el show del medio tiempo del Super Bowl LIV y junto a Jennifer López hizo historia, dejando muy claro el poder de los latinos en Estados Unidos. Tanto ella como López demostraron que son dos de las artistas más completas y talentosas, y además dos de las más queridas. Pero además su increíble presentación, en la que cantó algunos de sus mejores éxitos y bailó como solo ella sabe hacerlo, nos llamó mucho la atención su look, uno que incluyó flecos, cristales y unas botas muy llamativas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colombiana lució dos atuendos durante su presentación, uno rojo de lentejuelas, cristales y flecos hecho especialmente para ella por el diseñador Peter Dundas y con el cual abrió el show, y otro dorado para finalizar el espectáculo junto a López. Fue el primer look el que llevó un accesorio bastante distintivo y sobretodo especial. Hablamos de las increíbles botas rojas de taco corrido cubiertas de cristales. Las botas fueron hechas especialmente para la cantante por el diseñador Daniel Jacob y para ser más exactos estaban cubiertas con 30,000 cristales de Swarovski. Según Jacob, terminarlas le tomó unos diez días en los que casi ni durmió. Image zoom Image zoom Image zoom De hecho, el diseñador documentó en sus redes cómo no se separó de las botas hasta que la cantante se las puso y aún así se mantuvo muy cerca de ellas en caso de que se le cayera algún cristal poder reponerlo. Y con tantos cristales por supuesto que las botas cuestan un dineral. Según reportes, el precio de estas es de $20,000. ¡Wow! Pero bueno, era para una ocasión muy especial, así que no se podía escatimar en gastos. ¿Verdad Shakira? Advertisement

Close Share options

Close View image La botas de Shakira en el Super Bowl tenían 30,000 cristales y costaron $20,000

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.