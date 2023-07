¡Shakira arranca suspiros con este look y se lo pasa en grande de fiesta por Londres! La cantante está disfrutando a tope de la capital inglesa. ¡Mira las imágenes de su reciente salida en la noche londinense! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira está feliz, y eso se nota. Su estancia en Londres, además de para preparar algún que otro bombazo musical, en esta ocasión junto al productor David Steward, también está siendo para divertirse. La artista acudía este jueves a la fiesta especial de verano de Vogue y Self Portrait, todo un clásico en esta temporada estival que suele reunir a la crema y nata del entretenimiento y la moda. Emily Ratajkowski, Rita Ora y Eiza González fueron algunas de las invitadas de la noche, en la que, todo hay que decirlo, Shakira brilló. Shakira Shakira de fiesta en Londres | Credit: Foto 1: (Photo by Neil Mockford/GC Images) Foto 2: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group La artista colombiana, acompañada de su hermano Tonino, recurría a sus favoritos, unos pantalones cargo negros a juego con unas maxi gafas muy futuristas y un top diminuto y cruzado de lo más original. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista saludó feliz tanto a su llegada como a la salida a los medios allí presentes. Un fiesta que llega justo un día después de la supuesta cita de la intérprete de "Copa vacía" con el jugador Jimmy Butler, según reportaron varios medios británicos. Shakira Shakira en Londres | Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group La realidad es que Shakira se ve y se siente espectacular, tal y como ella misma contó en París en entrevista exclusiva a Alejandra Espinoza para Primer impacto. Lo difícil ya pasó y ahora es tiempo de recuperar las risas. Visto lo visto, la cantante está más que dispuesta a hacerlo.

