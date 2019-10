Shakira antes del Super Bowl: su estilo a través de los años By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La cantante colombiana, quien ha visto reconocida su fama mundial una vez más con su participación en la final del Super Bowl el próximo febrero, ha evolucionado mucho desde que comenzase su carrera en los años 90. De su estilo casual a la versión más glamorosa, siempre mantiene un toque desenfadado y auténtico. La cantante colombiana, quien ha visto reconocida su fama mundial una vez más con su participación en la final del Super Bowl el próximo febrero, ha evolucionado mucho desde que comenzase su carrera en los años 90. De su estilo casual a la versión más glamorosa, siempre mantiene un toque desenfadado y auténtico. Empezar galería Aire casual Image zoom Mezcalent.com Advertisement Advertisement Esencia étnica Image zoom ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images Aunque parezca increíble, la colombiana utilizó este atuendo para asistir a la alfombra de los premios Billboard de la música latina en 1999. Una falda verde satinada y una blusa azul con rotos y que dejaba ver el sostén negro de la cantante no parece ahora la opción más adecuada. Acompañó el estilismo con su entonces característica melenea roja semi recogida y un collar con plumas. Espíritu rockero Image zoom Theo Wargo/WireImage En 2001, con su melena bicolor con efectos rasta al viento, vimos a la cantante en un evento en Nueva York con prendas que son muy habituales en su clóset. Chalecos sensuales y pantalones ajustados por debajo de la cadera, en esta ocasión con detalles de encaje y cuero. Un outfit muy rockero con el que la hemos visto tanto sobre el escenario como en las alfombras. Advertisement Chica dulce Image zoom Peter Kramer/Getty Images Una de las pocas veces que hemos visto a Shakira lucir flequillo fue en 2004. Su melena suelta en un tono dorado muy luminoso protagonizó este look en el que de nuevo se impuso su estética casual con pantalones ligeramente acampanados, un top violeta y zapatos con plataforma. El toque especial lo pone un llamativo cinturón de cadera con detalles metálicos. Image zoom Dimitrios Kambouris/WireImage for The Recording Academy Conforme su fama se expande sus recursos a la hora de vestir, también. Para asistir a los Latin Grammy de 2006, en los que resultó ganadora de cuatro galardones, optó por un vestido largo muy favorecedor, con escote halter y detalles en tonos champagne. Le restó seriedad al traje y le aportó frescura con el cabello suelto en ondas suaves y en un color natural. Rojo pasión Image zoom Anita Bugge/WireImage Amante de los tonos metálicos y oscuros, para una gala benéfica en 2007 la cantante decidió vestirse de rojo. Una elección muy favorecedora que combinaba a la perfección con su melena en tonos castaños. Los bordados florales y aplicaciones en el escote y la parte central del vestido, dejan ver de nuevo la pasión por los detalles metálicos de la colombiana. Advertisement Advertisement Advertisement Retorno a sus raíces Image zoom Europa Press/WireImage El vestido, la pose, el peinado… su imagen lo dice todo. El 2009 fue un año de volver a su esencia y su pasión, la música más rockera. Este minivestido palabra de honor negro con efecto corsé de cuero y tachuelas, sobresalió por su falda de plumas. Shakira lució raya partida y trenzas de raíz y coronó el look con unos collares de cadena en diferentes tonos metálicos. Y los tacones, ¡que no falten! Efecto sirena Image zoom Venturelli/Wireimage Con una melena larguísima y suelta la colombiana posó en 2010 con este minivestido metálico en tonos dorado y negro de dibujo geométrico. Con un pronunciado escote, equilibró el riesgo del look con un maquillaje muy suave y natural y sencillos zapatos peep toe de tacón y plataforma. Sorpresa estilizada Image zoom Fotonoticias/WireImage Este corte de pelo estilo bob asimétrico sorprendió a todos en 2011. Lo presumió durante una entrega de premios a la que acudió con un vestido plateado palabra de honor. Más aficionada a usar tonos dorados y negros, nos agradó verla probar cosas nuevas, como este traje que parece una armadura glamorosa y le sienta genial. Lo combonó acertadamente con sandalias de plataforma y tacón, un must de su armario. Advertisement Advertisement Advertisement Puesta de largo Image zoom Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images En 2012 se presentó con Gerard Piqué en un evento futbolístico y apostó por dejarnos con la boca abierta. Como una estrella del Old Hollywood, la cantante recogió su cabello dorado con suaves ondas y lució un vestido rojo con ecote palabra de honor y corte sirena. El cuerpo del traje decorado con pedrería y lentejuelas, daba paso a una voluminosa falda de tul con cola. ¡Divina! Brillos de glamour Image zoom Kevin Mazur/Billboard Awards 2014/WireImage De nuevo presumiendo melena, la vimos en 2014 con un traje hecho a su medida: azul metalizado, efecto tejido, mangas transparentes y lentejuelas. Un vestido que mezcla muchos de los elementos que le gustan a la cantante. Aunque quizá debería haber optado por sandalias en lugar de zapato cerrado, se vio regia con un maquillaje natural. Toda una lady Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El minivestido de flores que lució en una premiere en 2016 nos enamoró. El estampado floral en tonos rosados, el cuello bebé, el cuerpo entallado, el vuelo de la falda… lo tiene todo. Completó su outfit a la perfección con zapatos nude, bolso de mano con pedrería en los mismos tonos y el cabello recogido en una coleta alta. Todo un acierto. Advertisement Advertisement Advertisement Diosa de oro Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images En 2017 presentó su último álbum El dorado ataviada con un minivestido con apliques dorados, un efecto como si llevase piezas de cristal de color oro. Los ppet toes que lució en cololr nude con detalles dorados y la baguette del mismo color, fueron apuesta segura que no competían con el impacto del vestido. Para el cabello, de nuevo rubio y ondulado, optó por recogerlo en un moño alto y algunos mechones sueltos. 