Las sexy vacaciones de Geraldine Bazán encienden las redes Así está pasando Geraldine Bazán unas maravillosas vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora, Geraldine Bazán se encuentra en las Bahamas pasando unas vacaciones. La actriz ha causado furor gracias a su sexy atuendo que consta de un traje de baño blanco con la cara de un tigre al centro, plumas de pavorreal y flores de colores. "Náufrago colorido…", escribió Bazán para acompañar las imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar ante las fotografías de la intérprete de Olga Ancira Cervantes en la telenovela Corona de lágrimas en su segunda entrega. "Wowowow, wowowow. Deslumbras, cautivas, encantas, fascinas, hechizas e iluminas todo a tu alrededor con tu eterna belleza y tú infinita hermosura. Eres una radiante diosa preciosa de ensueño que hechizas con sólo mirarte. Eres un hermoso sueño hecho realidad; a tus pies estoy rendido ante tu belleza y hermosura. Hermos dama, princesa", mencionó un usuario. Geraldine Bazán Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre divina y hermosísima, gracias por compartir tus fotos, las cuales son de muy buen gusto, siempre un placer admirar a la mujer más bella del planeta"; "La más bella de todas las actrices mexicanas"; "Hermosa como ninguna"; "¡¡¡Wow!!! Qué mujerón definitivamente lo que uno lleva dentro se refleja por fuera"; "No existe mujer más hermosa, divina y perfecta que tú, mi amor! Te amo con pasión y locura, mi reina!", y "Linda, bonita, hermosa, preciosa, primorosa, esplendorosa, majestuosa damisela, princesa, reina, musa de ensueño a cada paso e instante elegantemente destellante, hipnotizante y totalmente electrizante diosa sublime ¡¡¡mujer encantadora!!!", fueron otros comentarios. Como se puede notar, Geraldine Bazán está disfrutando de un espectacular momento de descanso antes de continuar sus acostumbrados compromisos profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las sexy vacaciones de Geraldine Bazán encienden las redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.