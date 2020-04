¡El arrebatador look de Myrka Dellanos en Al Rojo Vivo que ha roto moldes! Como una auténtica diosa, la periodista se robó todas las miradas con uno de sus looks más despampanantes que le valió una buena lluvia de piropos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tenerla de vuelta en la televisión es motivo suficiente de alegría. Myrka Dellanos es historia de la televisión hispana y tenerla cada tarde en Al Rojo Vivo junto a su amiga y compañera María Celeste Arrarás, aunque sea cada una desde un lugar distinto, es un regalazo para los telespectadores. Siempre elegante en sus apariciones, la presentadora llamó especialmente la atención esta semana con un look arrebatador que no ha pasado desapercibido para sus seguidores. Con gusto pero sensual, así fue el modelo con el que nos sorprendió desde los estudios de Telemundo. Su falda de tubo rojo pasión y una espectacular raja lateral le valió un sinfín de halagos, muy merecidos por cierto. Aunque Myrka anunciaba una semana especialmente difícil para todos debido al coronavirus, también transmitió un mensaje de esperanza y fe. “Estamos en esto juntos amigos. Sepan que estoy orando constantemente por el mundo entero”, expresó en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre fiel y profesional, Myrka hizo frente al programa con la garra y fuerza televisiva que le han convertido en una de las grandes de la pantalla chica. Los telespectadores le dieron las gracias por acompañarles en estos momentos de crisis y alabaron su estilo y saber estar. “Eres una esperanza para nosotros entre tanta tragedia”, “Eres una inspiración, reina preciosa”, “Elegancia, porte y profesionalismo”, “Hermosura caída del cielo”, han escrito tan solo una mínima parte. Gracias por informarnos y hacer nuestras sobremesas más llevaderas, querida Myrka. Advertisement

¡El arrebatador look de Myrka Dellanos en Al Rojo Vivo que ha roto moldes!

