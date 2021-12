¡Una sexy Adamari López muestra su mejor cuerpo hasta ahora! "La vida es demasiado corta", dijo con un juvenil look que dejaba ver su delgadez y la extraordinaria forma física en la que se encuentra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López termina este año de vértigo, después de arrasar bailando con su ex, Toni Costa, en Así se baila, con un viaje profesional a Israel, desde donde anunció que iba a ser jurado de Miss Universo. Nada tiene que envidiar la actriz a las concursantes, ya que llega con su mejor forma física después de un año en el que cambió por completo sus hábitos alimentarios y deportivos y ahora parece otra persona veinte años más joven. "Me siento muy afortunada de que la organización de Miss Universe me dé la oportunidad junto con Telemundo de estar en esta edición número 70 de Miss Universe como jurado... Muy feliz y muy emocionada de representar a los latinos", avisó desde sus redes. Pero lo que verdaderamente se robó todas las miradas fue el look con el que bailó en su último reel en el que dejaba ver como nunca su extraordinaria figura, bajo un top azul eléctrico muy ceñido, de manga larga pero con el abdomen al aire, unos blue jeans rotos y unas zapatillas blancas, con el que parecía una adolescente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde sus historias, compartió una foto con el mismo atuendo en el que podía leerse: "Vivo mi vida sin herir a nadie. La vida es demasiado corta, así que disfruta cada momento", aconsejó la mamá de Alaïa a sus seis millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram. Adamari López Credit: IG Adamari López Podremos ver a Adamari López junto a Jacky Bracamontes en Miss Universo el próximo domingo 12 de diciembre por la cadena Telemundo.

