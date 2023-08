Tu maleta más ligera que nunca con estos sets de viaje que cubren todas tus necesidades de belleza Deja más espacio para tus looks de vacaciones en tu equipaje con estos productos de belleza tamaño viaje que dejarán tu piel, cabello y maquillaje listos para deslumbrar. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maletas ligeras sets tamaño viaje belleza Credit: Suzi Media Production/ iStock/ Getty Images Si eres de las que le gusta viajar ligero en vacaciones, estos tres sets de fabulosos productos en tamaño viaje te permitirá dedicar más espacio en tu maleta a otras cosas que no sea tu rutina de belleza. No te dejes llevar por las apariencias pues su tamaño reducido no está reñido con su eficiencia y durabilidad, y que incluso te permitirán embarcar en el avión sin renunciar a su compañía. Estas son nuestras propuesta para cuidar tu piel y cabello y lucir siempre radiante durante cualquier aventura. Piel En estos cuatro productos encontrarás la respuesta a todas las necesidades de tu piel. Con solo cuatro pasos, tu rostro se verá más luminoso, firme e hidratado. Todos los productos del set contienen escualano y otros ingredientes veganos que te devolverán la vitalidad. Maletas ligeras sets tamaño viaje belleza Credit: Cortesía Rapid Radiance Set, con un suero exfoliante nocturno, un tratamiento para el contorno de los ojos, crema hidratante y aceite de rosa con vitamina C,de Biossance. $35. sephora.com Cabello Este set edición limitada contiene todo lo que necesitas para presumir una melena suave, hidratad y lustrosa en los días de calor, en una adorable bolsa de neopreno naranja. Dentro encontrarás un spray que protege el cabello de las herramientas de calor a la vez que da volumen e hidratación, champú y acondicionador humectantes y unas mascarilla reparadora con mantequillas botánicas que además de reducir el frió y aportar brillo, recupera hasta el pelo más dañado y sin vida. Maletas ligeras sets tamaño viaje belleza Credit: Cortesía Neceser con No Remorse Heat Styling Spray, Wakeup Call Volumizing Shampoo y Conditioner, y Hair Redemption Mask, de Better Not Younger. $39. better-notyounger.com SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Maquillaje Aunque parezca increíble, en este estuche hallarás los best-seller de esta firma, suficiente para lograr un look de belleza fresco y luminoso, perfecto para el verano. Formulados con ingredientes humectantes, no solo embellecen sino que tratan y dan un brillo natural a la piel. Maletas ligeras sets tamaño viaje belleza Credit: Cortesía Set The Overachievers con prebase hidratante, un rubor para labios y mejillas, iluminador, gel para cejas y rímel, de Milk Makeup. $49. sephora.com

