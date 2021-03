Close

Serena Williams y su hija de 3 años protagonizan la nueva campaña de Stuart Weitzman Esta es la primera vez que la pequeña aparece en una campaña junto a su progenitora. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchos los hijos de famosos que anhelan seguirle los pasos a sus progenitores, ya sea convirtiéndose en actores, modelos o presentadores de televisión. Y es que como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta. En algunos casos, a las celebridades no les gusta la idea de que sus hijos se envuelvan en el mundo del espectáculo, por lo menos hasta que ya sean adultos, tal y como le pasó a Leni, la hija mayor de Heidi Klum, quien tuvo que esperar a ser una adolescente para poder empezar su carrera como modelo. Ahora bien, hay otras famosas que optan por poner a sus hijos en el ojo público desde que son muy pequeños. Ese es el caso de la tenista Serena Williams, quien protagoniza la campaña Footsteps to Follow, de Stuart Weitzman, junto a su hija Alexis Olympia Ohanian. En dicha campaña, madre e hija muestran la nueva colección de primavera 2021 de la prestigiosa marca de calzado. Además de ser la primera vez que la pequeña de 3 años aparece en una campaña publicitaria junto a su progenitora, también es la primera vez que trabaja como modelo. "Sentía que era una oportunidad, porque Olympia y yo hemos estado pasando mucho tiempo juntas. Olympia siempre se está poniendo mis zapatos. Es muy divertido. Le gusta ponérselos y jugar con ellos", le dijo la tenista a WWD. "Tengo un par de zapatos rojos de Stuart Weitzman que a ella le encantan y hay unos en el estilo Lyla, con estampado de leopardo, que son sus favoritos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía/Stuart Weitzman En una de las imágenes de la campaña madre e hija lucen increíbles vestidas iguales con un ceñido jumpsuit negro y sandalias con estampado de leopardo, las favoritas de la pequeña, quien luce super cute con zapatos de adultos. En otra de las fotos, ambas aparecen vestidas de blanco y tenemos que admitir que la pequeña posa con tanta naturalidad, que pareciera que lo hubiera hecho antes. ¡Bellas!

