¡Deslumbrante! Serena Williams impacta con su vestuario y calzado repletos de diamantes en el US Open Tanto la tenista como su hija, Alexis Olympia, llevaron prendas e incluso peinados llenos de simbolismo y significado. ¡Aquí los detalles de sus impresionantes y fastuosos looks! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Serena Williams ya está preparando el terreno para su retiro y quiere cerrar con broche de oro y diamantes su impecable carrera en el tenis. Este lunes en la noche optó por lucir un vestido y unos zapatos deportivos muy especiales, para su primer partido del US Open de este año. La tenista, quien recibió una ovación de pie antes de comenzar el certamen en el que resultó ganadora contra su contrincante Danka Kovinic, llevó un vestido negro corto inspirado en el vestuario de las patinadoras sobre hielo, con incrustaciones de diamantes y confeccionado con 6 capas, en representación a los 6 campeonatos que ha ganado en Nueva York. Williams complementó su look con unos tenis personalizados y súper glamurosos del mismo color que el vestido, con 400 diamantes y detalles únicos como los cordones en los que se podía leer 'Queen mama'. Además, tenían las iniciales de su nombre y apellido. Serena Williams 2022 US Open - Day 1 Serena Williams Left: Credit: Frey/TPN/Getty Images Right: Credit: Jean Catuffe/Getty Images "Trabajé con el equipo de diseño de Nike en mi look de torneo final que me haría sentir cómoda y confiada. Mis NikeCourt Flare 2 personalizados son simplemente geniales. Con swooshes con incrustaciones de diamantes y @serenawilliamsjewelry accesorios en los cordones que dicen 'mamá reina'. Combinado con un corpiño adornado y una falda tutú inspirada en el cielo nocturno sobre el centro de la cancha en Flushing, Nueva York", escribió la deportista en su Instagram. Otro detalle que no pasó desapercibido fue el look de su primogénita Alexis Olympia Ohanian Jr. quien también rindió homenaje a su madre y llevó un vestido similar. La pequeña de 4 años complementó su vestuario con unas trenzas del mismo estilo usó su madre al ganar su primer US Open en 1999, a sus 16 años. Serena Williams's daughter Olympia and husband Alexis Ohanian US Open Tennis Championship 2022 Serena Williams Left: Credit: Tim Clayton/Corbis via Getty Images Right: Credit: Frank Leonhardt/picture alliance via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La deportista publicó una serie de videos en sus historias de Instagram en los que se mostraba asombrada con la presentación de los zapatos deportivos que hizo Nike especialmente para ella y dijo que hasta que tenía ganas de usarlos como decoración en su habitación. "Pero qué cool es esta caja, no me los puedo poner, ¿verdad? Creo que solo necesito dejarlos en esta caja o en algún lugar de mi habitación. Esto es tan loco", expresó en sus redes visiblemente agradecida. ¡No podemos esperar por el segundo partido y ver con qué nos sorprenderá!

