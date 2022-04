Serena Williams y su hija Alexis Olympia enternecen las redes vestidas con el mismo look de Balmain Madre e hija llevaron piezas de la colección en honor a Barbie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los hijos de famosos que anhelan seguirle los pasos a sus progenitores, ya sea convirtiéndose en actores, modelos o presentadores de televisión. Y es que como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta. Algunas famosos prefieren alejar a sus hijos de los reflectores, mientras que otros los involucran en todo y hasta los incitan a hacer una carrera en el medio artístico. Eso sí, nada nos gusta más que ver a un dúo de madre e hija compartiendo todo, en especial, los looks. Es es el caso de muchas famosas, entre ella Kim Kardashian y su hija North, Ana Patricia y su hija Julieta, Beyoncé y su hija Blue Ivy, al igual que Adamari López y su hija Alaia. Otra que también ama combinar su vestuario con su pequeña es Serena Williams. Y es justamente esta parejita la que enterneció las redes con su más reciente look. Resulta que Williams y su hija Alexis Olympia lucieron el mismo vestido y la verdad las imágenes son adorables. El dúo de madre e hija enloquecieron a los fanáticos de la tenista con las fotos en las que aparecen luciendo el mismo vestido rosado de manga larga y cuello alto. Las piezas pertenecen a la colección en honor a la Barbie creada por Balmain. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Serena Williams y su hija Alexis Olympia vestidas iguales Credit: Instagram/Serena Williams Serena Williams y su hija Alexis Olympia vestidas iguales Credit: Instagram/Serena Williams Williams combinó en ceñido modelito con botines rojos y su melena lacia, mientras que la niña llevó sandalias blancas y el cabello recogido. Como era de esperarse sus seguidores las llenaron de halagos y con casi medio millón de me gusta confirmaron que son el dúo de madre e hija más cute.

