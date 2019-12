Serena Williams usa una mascarilla para levantar la barbilla y solo cuesta $13 La tenista confiesa que compra todas sus mascarillas en Amazon. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Encontrar un producto para el rostro que te de los resultados que esperas no es tarea fácil. Hay tantas opciones en el mercado que a veces es difícil dar con la que realmente funciona para ti. Por suerte hay muchas opciones, sobretodo cuando de mascarillas se trata. Este producto de belleza se ha convertido en uno de los más populares, no solo porque quitan las impurezas de la piel y la hidratan, sino que también depositan vitaminas y dejan un glow envidiable. Eso lo sabe muy Serena Williams y por eso ya tiene sus favoritas, pero tenemos que confesar que una de ellas no dejó muy curiosas. En un post que publicó en su cuenta de Instagram, la tenista compartió parte de su rutina de belleza, la cual incluye una mascarilla diferente todos los días. Entre sus favoritas está una en particular que sirva para ¿levantar la barbilla? “Cada noche trato una mascarilla diferente. Hoy estoy probando esta mascarilla que levanta la barbilla, porque necesito levantar mi barbilla”, Dijo Williams en un video que subió a sus redes. “Y también tengo mis mascarillas doradas debajo de los ojos y también tengo esta [mascarilla en la frente]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Lo mejor de todo es que contrario a lo que podrías pensar, estas mascarillas no son supercaras, la tenista es como cualquiera de nosotras, las compra en Amazon. “Las compro todas en Amazon”. Confesó. “Es divertido. Me encanta”. Según Allure, la mascarilla debajo de los ojos que está usando la deportista es la 24K Gold Collagen Undereye and Forhead Patches, de Matykos que solo cuesta $15 por diez sets de parches. Mientras que la mascarilla para la barbilla puede que sea la V-Line Face and Chin Mask, de CliniqPro que viene en un paquete de 5 mascarillas por tan solo $13. ¡Qué maravilla! Ahora si me disculpan, me voy a buscar estas mascarillas para que me lleguen lo antes posible. Advertisement

