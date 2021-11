Serena Williams y su hija Olympia a conjunto en la alfombra roja, ¡mira todas las veces que han lucido igual! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Serena Williams e hija Olympia visten igual Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La tenista Serena Williams asistió junto a su familia al estreno de King Richard, un filme que narra la vida de su padre y cómo les llevó a ella y su hermana Venus a lo más alto del tenis mundial. Aunque es la primera vez que ella y su hija Alexis Olympia posan con el mismo atuendo en una alfombra roja, es habitual ver a madre e hija con la misma ropa, desde prendas deportivas a pijamas. ¡Aquí sus looks más adorables! Empezar galería De gala Serena Williams e hija Olympia visten igual Credit: LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images Para el estreno de King Richard, madre e hija lucieron un enterizo negro de una sola pierna con detalles brillantes en el cuerpo y calcetín a juego con apliques metálicos de la colección Primavera 2022 de David Koma. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Estilo casual Para estar por casa, nada mejor que un cómodo conjunto color terracota de pantalón y sudadera. En la de la niña podemos leer "I got it from my mama". 2 de 10 Ver Todo Baño divertido No solo Serena y Olympia disfrutan del agua en estos llamativos trajes de baño fucsia de Nike, también su muñequita Qai Qai. 3 de 10 Ver Todo Anuncio De anuncio La tenista y su hija protagonizaron la campaña primavera 2021 de Stuart Weitzman posando con un vestido blanco de manga larga y cuello chimenea. En otra imagen de la campaña también les vimos con un enterizo negro de lycra y sandalias de leopardo. 4 de 10 Ver Todo En la pista Por supuesto, la primogénita de la tenista más famosa del mundo ha heredado el amor por este deporte y a menudo las podemos ver entrenando en la pista con la misma ropa deportiva, como este conjunto de falda azul marino y camiseta técnica morada. 5 de 10 Ver Todo Mañana familiar La tenista compartió su rutina de belleza matutina acompañada de Olympia, que además de imitar a su mamá en los cuidados de la piel, apareció con el mismo pijama de flores. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tarde de princesas La pareja ha demostrado que es amante de los disfraces. Además de bailar vestidas de Bella con el mítico traje amarillo, también las hemos visto tomando el té con un atuendo muy apropiado y con el vestido rosa de la Bella Durmiente. 7 de 10 Ver Todo De paseo Además de combinar esta minifalda negra de lunares de Rockets of Awesome con idénticas camisetas negras, madre e hija también usaron el mismo calzado deportivo. 8 de 10 Ver Todo Asunto familiar Así de sonrientes les vimos presumiendo el suéter de la marca Serena, estampado con una S mayúscula, credo por la deportista. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ladies in pink ¿Y qué hay de este coqueto conjunto inspirado en los años 50? Con su falda con vuelo en color rosa decorada con un caniche, blusita blanca y pañuelo al cuello no podían estar más adorables. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

