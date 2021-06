La hija de Serena Williams cautiva al llevar la réplica de uno de los looks deportivos de su mamá Con raqueta en mano, la pequeña llevó uno de los jumpsuits que su progenitora usó durante un torneo en Australia. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchos los hijos de famosos que anhelan seguirle los pasos a sus progenitores, ya sea convirtiéndose en actores, modelos, presentadores de televisión o atletas. Y es que como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta. Si bien es cierto que a algunas celebridades no les gusta la idea de que sus hijos se dediquen a lo mismo que ellos, hay otras que optan por ponerlos en el ojo público desde que son muy pequeños e incluso anhelan con que ellos de alguna también se dediquen a lo mismo que sus progenitores. Ese es el caso de la tenista Serena Williams, quien hace unos meses protagonizó la campaña Footsteps to Follow, de Stuart Weitzman, junto a su hija Alexis Olympia Ohanian. En dicha campaña, madre e hija muestran la nueva colección de primavera 2021 de la prestigiosa marca de calzado y las fotos le dieron la vuelta al mundo. Ahora la pequeña vuelve a ser noticia y todo porque al parecer quiere seguirle los pasos a su famosa mamá y no solo en el ámbito profesional, sino también en cuanto a su estilo se refiere. Resulta que la pequeña de 3 años ya cuenta con su propia cuenta de Instagram y fue justo en esa red en la que sus padres publicaron unas adorables fotos en las que ella aparece con un jumpsuit negro de una sola pierna con detalles en rojo y rosado, el cual es la copia exacta del look que usó su mamá el pasado mes de febrero durante un torneo de tenis en Australia. El diseño de Nike fue creado exclusivamente para la tenista, y fue la misma marca que hizo la réplica para su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Serena Williams Credit: TPN/Getty Images Alexis Olympia Credit: Instagram Olympia Ohanian, Serena Williams Credit: Instagram/Olympian Ohanian Además, en las imágenes se puede apreciar que la niña está precisamente en una cancha de tenis con raqueta en mano y con una sonrisa de oreja a oreja. Al parecer le está gustando este deporte. Eso sí, lo más cute es que la pequeña hizo algunas de las poses que normalmente hace su mamá cuando juega. ¿Será que tenemos otra futura campeona?

