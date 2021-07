Seidy la Niña: "Mi música es cubana con raíces afro y me siento bien defendiendo mi cultura"

La cantante y compositora Seidy Carrera, conocida artísticamente como Seidy la Niña, nació en Cuba, pero creció en Miami. Tras superar fuertes experiencias personales, como un gravísimo accidente en el 2014, y después de ganar el concurso Viva la diva de Sábado gigante, Carrera, quien es bailarina de formación, decidió dedicarse a la canción.

Ahora acaba de estrenar el EP La Niña llegó, con seis temas inéditos. Música urbana y moderna en la que no faltan sin embargo todos los sabores cubanos tradicionales. De la isla y su familia ha heredado su espiritualidad, la pasión por los diferentes ritmos afrocubanos y una visión amplia e inclusiva de lo que significa la belleza hoy en día.

Hablamos con Seidy sobre cómo ha logrado abrirse paso en la música de manera independiente, su amor por Cuba y su cultura ancestral y los proyectos en los que está trabajando actualmente.

¿Cómo decidiste dedicarte a la música?

En el 2014 gano el concurso Viva la Diva, en Sábado gigante, donde teníamos que cantar, bailar y actuar. Yo sabía que era afinada porque comienzo mi carrera como bailarina, entonces más o menos dentro de mis posibilidades sabía que podía cantar en un tono normal. En el concurso estuve 4 meses, el jurado eran Maria Conchita Alonso, Kiko Campos y Olga Tañón. Éramos 28 mujeres, 27 cantantes profesionales. Luego yo gano y dije 'tengo que lanzarme como cantante, tengo que sacar mi primer sencillo' e hice mi primer video. No fue una cosa que dije 'Voy a dedicarme a cantar'. Siempre he estado en el ámbito del arte, crecí como bailarina, fue lo que estudié; mi tío materno me entrena como bailarina.

¿Por qué decidiste ponerte "la Niña" como nombre artístico?

Porque así me dice toda mi familia. Los niñitos de la familia me dicen la niña, mis primitos me dicen la niña, es un hombre que me dice mi mamá, mi abuela, mi abuelo que falleció. Qué mejor para presentarme musicalmente que con el apodo que me llama mi familia. Para mí la familia es lo más importante.

"Pienso que un artista es más rico no porque haya vivido una experiencia sobre la que componer, sino porque tiene una mente tan abierta que puede componer de todo" Seidy la Niña

¿Qué tipo de música compones?

Todo tipo de música. Yo no sabía que podía componer. Lo descubrí junto a mi productor con el que estoy trabajando ahora mismo, que es el productor de mi nuevo EP, E.C Fresco. Gracias a él supe que podía escribir. De tanto estar en el estudio, de tanto estar ahí metida supe que podía componer. Yo escribía raps así completos con un instrumental de YouTube pero no sabía cuál era el cuerpo ni el tronco ni las extremidades. Nada. Escribía así puro y allá. Con él descubrí que podía escribir y compongo todo tipo de música.

Pienso que la música no define quienes somos. Podemos componer cosas que nos imaginamos. Yo compongo cosas que me imagino, cosas que he vivido, cosas que son fantasías, cosas que me vienen a la mente. Pienso que un artista es aún más rico no simplemente porque haya vivido una experiencia y quiera componer, sino porque tiene una mente tan abierta y tan grande que puede componer de todo.

¿Qué dirías que te conecta con tu ascendencia afrolatina?

Esta es una pregunta amplia y fuerte para mí. Nací en Cuba pero crecí en Miami. Mi forma de vivir es muchas veces americanizada, pero yo soy muy cubana. Pienso que mi cultura es algo que no puedo explicar muy bien, que llevo en la sangre. Cada vez que escucho música afrocubana, estos cantos a los Orishas por ejemplo, es algo con lo que me identifico mucho. Tiene mucho que ver que yo estuve en un show que se llamaba Havana Nights, en Las Vegas. Era un show que desertó de Cuba con 50 bailarines, 15 cantantes, 10 músicos. Un show afro cubano, donde se contaban los diferentes ritmos de Cuba: el chachachá, rumba, guaracha… Y pienso que al estar en este show descubrí esta parte afrocubana de Seidy que define no simplemente el hecho de que me gusta mi cultura, sino que trato de mezclarla con la música. Siempre intento traer un elemento cultural de mi país, en donde yo puedo estar haciendo reggaeton y mezclarlo con mis raíces, trap y mezclarlo con mis raíces… de ahí nace el hecho de que yo compongo y mezcle mi música con mis raíces afrocubanas.

Otra cosa que me conecta con mi ascendencia afro es mi familia por parte de padre. Mi abuela es una persona muy espiritual. No recuerdo mucho porque crecí en los Estados Unidos, pero tiene esa vibra espiritual… por ahí es por donde viene toda esa mezcla de la música afrocubana, ponerme mis pañuelos, mis pulsos, mis sayas largas. También mi abuelo Faustino Díaz, que le decían Candela era muy creyente de San Lázaro, que es un santo en la religión yoruba milagroso, que tú le pides y él te concede, es el santo de la salud, por ahí vienen mis creencias

¿Cómo influyen tus raíces afrolatinas en tu vida?

Mis raíces afro han influido en todo en mi vida, como parte de guía espiritual e influencia en mi carrera, mi música, en lo que quiero hacer, el mensaje que quiero llevar. Obviamente mi música es moderna: reggaeton, trap, pero sin perder esta esencia de mis raíces.

"En las audiciones para entrar en el Ballet Nacional de Cuba de Alicia Alonso, no me escogieron por mi color" Seidy la Niña

¿Te has encontrado con situaciones de racismo en tu vida?

Sí, creo que todas las personas de la raza negra las hemos tenido algún momento en la vida. En mi familia nunca crecí con ese afán de que los negros por un lado y los blancos por otro. Eso es parte de que todavía exista racismo en el mundo, la crianza y cómo te educa tu familia. De bien pequeña, en las audiciones para entrar en el Ballet Nacional de Cuba de Alicia Alonso, no me escogieron por mi color, porque si te pones a ver todas eran blancas. En esa experiencia de mi vida, sí sufrí racismo. Luego me dicen 'Seidy, en Cuba no hay racismo'. En Cuba lo que hay es menos y uno como que ha aprendido a vivir esa parte, pero sí existe el racismo en Cuba.

Recuerdo que en la escuela en Middle School, también, pero no me afectó. Creo que fue mi educación,mi mamá nunca dejó que me afectara en mi crecimiento. [Me decía] 'Seidy, todo el mundo tiene su color, su forma, todo el mundo es lindo, nadie es diferente a nadie'.

¿Cómo superaste esas situaciones?

Lo que me ayudó a superarlas fue el apoyo de mi familia, que son emigrantes. Mi mamá nunca dejó que me sintiera mal por mi color o mi tipo de pelo, ya que en Cuba desde que nosotras somos muy pequeñas siempre te dicen que si te estiras el pelo y te haces queratina te ves más linda. Si no tienes el pelo estirado no eres tan linda. Desde que tuve uso de conciencia me estiraron el pelo, pero nunca me afectó, nunca supe ver esa parte. Ahora que estoy mayor me he dado cuenta de que sí, que viene de una cosa de creencias totalmente erróneas. Todos somos lindos dentro de nuestra propia figura. No tengo por qué ser rubia de ojos verdes, sino tengo el pelo lacio o estirado no soy linda, y he aprendido a quererme tal y como soy. Luego de este accidente que tuve en mi vida me he aceptado tal y como soy y no soy perfecta ni mucho menos. Tengo cicatrices en mi cuerpo que he aprendido a amar.

¿Qué ocurrió?

Tuve un accidente en el 2014 en el cual estuve en coma un mes, tuve 6 cirugías, la aorta perforada, el pulmón me colapsó, hemorragia interna, la pelvis se me fracturó en cuatro, la C5 y la C6 en la espina dorsal, tuve una condición en la cabeza, estuve 8 meses sin poder caminar ni hablar. Estoy aquí por un propósito más grande que yo misma todavía puedo entender. Yo pienso que todos tenemos un propósito en la vida y no soy la misma persona que antes de estas cirugías ya que mi voz cambió, mi cuerpo cambió. Seidy también cambió, creció, ve la vida totalmente diferente y soy más positiva que nunca.

Eres muy activa en las redes sociales, ¿qué te gusta de ellas?

Me encantan por el hecho de que me pudo conectar con la gente, no simplemente en mi carrera sino como persona. Todos tenemos algo que aportar a la vida, hay personas que tienen un mensaje X en su plataforma. Mi mensaje es siempre muy positivo y no simplemente porque la gente lo necesita, sino porque Seidy nació positiva y el mundo necesita entender que todos pasamos por situaciones muy difíciles, como mi accidente.

Tengo mis momentos de tristeza como todos, pero un día. No le doy espacio a la tristeza en la vida porque la vida es muy corta, debemos aprovechar cada momento y hacer lo que nos gusta y sino crearlo, averiguarlo. Al final estamos vivos y si estamos vivos ¿por qué vivir con una agonía y no buscarle el lado positivo a la vida? Por eso me encantan las redes porque ahí puedo hablar, contar mis locuras y todo.

¿Qué mensaje quieres transmitir con tus publicaciones?

Mi mensaje es simple: siempre ser tú, no cambiar quien eres por nada ni por nadie. Que ninguna situación en la vida te deje expresarte, vestirte, diferente. Tenemos muchos miedos ya que la sociedad nos dice es por aquí, si no lo haces por aquí lo estás haciendo mal. Yo soy una mujer muy extrovertida y cada vez que hablo digo lo que yo creo. Es una parte principal del mensaje que me gustaría darle a todas estas niñas que vienen creciendo. Que no se dejen manipular por ciertas cosas que uno ve en redes porque a veces es muy ostentoso, 'si no tengo esto, sino soy así…'. Mentira, todo es parte de una fantasía, por eso no podemos dejar de ser como somos, humanos, originales, porque eso es lo que nos hace diferentes. No importa tu color de piel, cómo te ves, porque al final lo que importa es lo que tengas adentro. He conocido muchas personas que son bellas y me pongo a pensar por qué no se quieren, por qué no saben aceptarse. Es parte de lo que les hace falta a muchas personas ahí fuera. Por supuesto uno siempre quiere mejorar y cambiar y verme más linda, y por eso vamos al gimnasio y nos hacemos nuestros retoques que son bienvenidos, pero nada de eso puede cambiar quien tú eres adentro.

"Mi mensaje es simple: siempre ser tú, no cambiar quien eres por nada ni por nadie" Seidy la Niña

En tus redes te vemos con el cabello afro o trenzas, ¿cómo describirías la relación con tu pelo?

¡Mi relación con mi pelo es loca! Me encanta cambiar de estilo. Pienso que se hace un poco aburrido no cambiar de pelo. Parte de quien es Seidy es eso, el cambio es bueno, te hace sentir nueva, renovada, me da ganas de crear, me pongo creativa, me dan ganas de vestirme diferente y eso abre parte de mi creatividad. He encontrado identidad en lo que es mi cabello afro y mis trenzas, me identifica porque soy afro cubana. Mi música es cubana pero tiene raíces afro y me siento bien defendiendo no simplemente mi raza sino mi cultura, mis raíces, mis ancestros, mi música.

Cuando lo dejo al natural es una locura, mucha gane me dice 'el afro natural nos encanta', pero paso un trabajo con mi afro… desde muy pequeña siempre me han estirado el pelo, para mí todo eso de lidiar con mi afro y mi pelo natural es nuevo desde hace dos años para acá.

"He encontrado identidad en lo que es mi cabello afro y mis trenzas, me identifica porque soy afro cubana" Seidy la Niña

¿Qué proyectos tienes entre manos?

En junio salió mi primer EP, es decir 6 canciones que traen quién es Seidy la Niña, qué aporta ella a la música, mis raíces afrocubanas están ahí. En este EP tengo sonidos muy importantes para mí, van a escuchar un toque moderno con raíces, con músicos en vivo porque cuento con la colaboración de Humberto y de Gabi, que son músicos estelares los cuales han tocado con grandes de la música como Carlos Vives o los Gypsi Kings, y es un honor que hayan sido parte de este proyecto. Viene con un tumbao diferente. Hay muchas personas que pasamos por situaciones en la vida que pensamos que no hay salida y sí la hay, siempre hay una salida. Tenemos que tener en cuenta que la fe es parte de quien soy hoy, y el apoyo de mi familia que nunca me ha abandonado. Ellos están en el EP, forman parte de mi vida, mi esencia, pero lo más importante es el mensaje. Un mensaje que dice que uno nunca puede rendirse, siempre tiene que seguir para adelante porque la vida es una y hay que vivir.