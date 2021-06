La periodista deportiva de origen dominicano MJ Acosta, se muestra más que orgullosa de su cabello natural, y se ha convertido en una defensora de los rizos dentro y fuera de la pequeña pantalla.

Con su rol de conductora en el show NFL Total Access (NFL Network) se ha convertido en la primera presentadora afrolatina en un programa de televisión de la liga nacional de fútbol americano. Todo un ejemplo para las futuras generaciones que se pueden ver representadas en el mundo del periodismo deportivo.

Con la pandemia por medio, han sido meses difíciles que la dominicoamericana ha vencido con éxito. Un reto que le ha servido para superarse a sí misma y crecer en todas las facetas, como ella misma nos cuenta.

Llega una pandemia, el confinamiento… y te nombran conductora del show ¿cómo has superado estos meses?

Con mucha paciencia. Este año me ha traído muchas bendiciones a pesar de la pandemia, pero por lo menos todo salió muy bien y todo el mundo esta saludable que es lo único que en realidad queremos.

¿Cómo ha sido tu experiencia presentando el show?

Ha sido una locura porque el papel donde estoy, yo soy la única presentadora del show, que antiguamente eran dos. O sea que es doble del trabajo con la mitad de los recursos porque con la pandemia es bien mínimo las personas que podemos tener en el estudio.

Ha sido un reto bastante grande para mí, pero ha sido bien interesante porque me ha empujado a ser mejor, a hacer más, hacer cosas que nunca he tenido que hacer antes en mi carrera, y ese es el punto, ¿no? Ese es el motivo de seguir creciendo en nuestro papel, no solo como periodista pero como mujer y como persona. Ha sido algo bien bonito que me sigue motivando todos los días.

¿Que mujeres en tu vida dirías que te sirven de inspiración?

Son varias, porque todos los días conozco a una mujer diferente que tiene su propia batalla y sigue adelante con mucho empeño. Pero mi vida entera fueron las mujeres de mi familia, mi mamá, por supuesto, mis hermanas. Y ahora mi inspiración más grande es mi sobrina que apenas tiene dos añitos. El genio que tiene es bien fuerte, mucho más fuerte de lo que ninguna de nosotras fuimos. Me inspira bastante porque yo quisiera tener un poco más de ella en mí. Ella se parece mucho a mí, mucha gente dice que puede pasar como si fuera hija mía. Pero she's very free, y así es que quiero estar yo.

Yo quiero que ella nunca tenga una duda de su habilidad o de su poder, y eso me inspira a mí todos los días, para que ella pueda seguir en un mundo donde ella se sienta así de libre como esta ahora a los dos añitos. Y ella es bien segura. Aunque aun no puede decir frases, sabe palabritas, y sabe decirte exactamente lo que ella quiere y cómo lo quiere, aunque no use sus palabras; y eso para mí es una belleza.

"En el momento que [dejé mi cabello al natural] cambió mi vida, la trayectoria de mi carrera. La confianza que me dio, me sentí libre al fin" MJ Acosta

¿Qué tan importante para ti es mostrar tu cabello rizado natura en pantalla?

Yo quiero ser realmente genuina con quien yo estoy presentando al mundo y yo creo que es importante que otras chicas también se vean ellas mismas en la pantalla. Y en el momento que hice eso [lucir mi cabello natural], pienso que no solamente cambió mi vida, también cambió la trayectoria de mi carrera a lo positivo; la confianza que me dio, me sentí libre al fin. Eso te influye mucho mentalmente sin uno saberlo, las cosas que haces diariamente, cómo tu te presentas al resto del mundo. Y no tengo ningún motivo para arreglarme el pelo así lacio. La gente me pregunta todo el tiempo ¿cómo piensas que vería tu pelo if you blow-dry it? Ah, no sé, ni me importa. Y me tomaría como cuatro horas en hacerlo, así que no.

¿Cómo te gusta peinar tu cabello? ¡Creo que hasta tiene nombre propio!

Para mí el proceso es diferente porque el pelo crespo tiene su propia vida. O sea, ella, como yo le digo Ángela a mi pelo, porque ella tiene su personalidad, ella hace lo que ella quiere. Ella es la que manda todos los días; a ver cómo se siente ella y por ahí seguimos. Así que no puedo hacer nada hasta no tenga el morning meeting con Ángela.

¿Qué productos te gusta utilizar?

Me encanta la marca Rizos Curls. Es una compañía que es latina, Julissa Prado, que es amiga mía, [es la fundadora]. Pero honestamente antes de conocerla ya me encantaban sus productos y me encantaba el mensaje, porque son unos productos que los hizo para nosotras una mujer latina, y me encantó. En realizad me siento como si hubiera tratado millones de productos y esos son los que nunca, nunca me fallan. Y la línea entera, desde el champú al gel a la crema, todo funciona como una maravilla. ¡Yo puse un checked bag solamente para poder traerlo conmigo a Miami!

¿Qué consejos le darías a los jóvenes que quieran seguir tus pasos profesionales?

Ahora mismo el mundo es completamente diferente y sigue cambiando día a día. Entonces nos tenemos que dar un poco de grace en lo que hacemos todos los días pero seguir con ese empeño, porque creo que a veces miramos a las cosas que están ahí mismo delante de nosotros y pensamos que eso es todo lo que hay pero tenemos que mirar mas allá de lo que nosotros tenemos en mente. Y seguir con una mente bien abierta, porque las oportunidades que menos esperamos son las que nos pueden llevar a un lugar que en realidad es nuestro destino. Y es difícil verlo en ese momento, porque necesitas trabajar, y pagar la renta, y quieres ya comenzar en tu journey en esta industria que es bastante loca. Pero seguir con la confianza que aunque no se desenvuelva en la manera que tu pensaste se esta desenvolviendo en la manera que fue destinada para ti. Tienes que tener confianza en lo que está pasando en este momento, ese sería el mensaje.

"La representación es lo máximo para mí. Hay que cambiar las cosas para que reflejen a las personas que quieren verse a sí mismos en las pantallas". MJ Acosta