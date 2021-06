Anggie Bryan: "quiero mostrarles a las mujeres de mi raza que tienen que estar orgullosas de ser afro" La modelo colombiana utiliza las redes sociales para lanzar su poderoso mensaje sobre el empoderamiento afrolatino por medio de tips, experiencias personales y mucho ritmo. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La modelo colombiana Anggie Bryan, natural de la isla de San Andrés, ha tomado el empoderamiento de la mujer afrolatina con una misión en su vida. Con su título en Administración de negocios y finalista de Colombia's Next Top Model en el 2013, podemos ver a la guapa colombiana utilizar sus redes sociales para enviar poderosos mensajes que ponen en valor sus atributos afrolatinos, además de deleitarnos con sus alegres bailes. Residente en Miami, cerca del mar, se define como una "isleña soñadora" que necesita conexión con el océano ya que la cultura sanandresana, herencia de su isla natal, impregna todos los pasos de su vida. Conversamos con la modelo y activista sobre su labor y sus futuros proyectos. Anggie Bryan Ser única afrolatina Credit: Crimzon Crazed ¿Qué te hace sentir especialmente orgullosa de tus raíces afrolatinas?

De mis raíces negras me hacen sentir orgullosa la cultura que nos caracteriza, comenzando desde el baile, ese "no sé qué" que nos domina el cuerpo al escuchar un soul, un dance hall, un reggae. Es ese flow que llevamos en la sangre, esas ganas de sonreírle al mundo y contagiarlo de nuestro carisma. Esa felicidad que nos florece del alma. En tu biografía de Instagram podemos leer "AfroLove", ¿cómo de importante es para ti presumir tus raíces afro?

Como mujer afro es importante llevar mis raíces con orgullo, desde mi color de piel hasta mi pelo crespo. Representar a mi San Andrés desde todas partes del mundo. Y así mostrarles a las mujeres de mi raza, y a todos, que tienen que estar orgullosas de sus raíces, de su cultura, de ser exóticas, de ser afro. Por eso comparto con todas ellas mi experiencia personal y profesional, para que las demás tomen de allí lo que vean útil para que sean auténticas y tengan éxito en sus proyectos. "Quiero mostrarles a las mujeres de mi raza, y a todos, que tienen que estar orgullosas de sus raíces, de su cultura, de ser exóticas, de ser afro" Anggie Bryan ¿Cómo dirías que han influido tus raíces afrolatinas en tu vida, tu profesión, tus relaciones...?

Todo lo que me ha pasado en mi vida ha estado marcado por mi cultura afrolatina. Siento que tengo dos almas, una isleña por mi isla, San Andrés. Todo comenzó ahí. En sus playas, su mar y sus atardeceres. Ahí empezaron mis sueños. Y la otra alma es la colombiana, lo que nos caracteriza es un folclore y alegría que llevamos por dentro, queriendo llenar los espacios con nuestra alegría, baile y buena energía. ¿Te has encontrado con situaciones de racismo en tu vida, en tu entorno? ¿Si es así, qué te ayudo a superarlas?

Me he encontrado con situaciones de racismo en varios momentos de mi vida. No sabría cómo acercarme en palabras a cada situación, ya que ha sido racismo hacia mi familia, conversaciones incómodas, rechazo a mi cabello como símbolo de mi cultura afro... También he tenido y se sigue presentando un racismo pasivo. Entonces, tratando de volver a cada momento, he sentido rabia, nervios, angustia e impotencia pero todo esto me ha ayudado a entender cada situación e ir mas allá de cada uno de esos sentimientos, y lo mas importante es que estas situaciones me llevan a fortalecer mis ganas de seguir llevando un mensaje a las mujeres de mi color de piel. "Trabajo para poder transmitir un mensaje positivo a mi raza bella, y que nos sintamos orgullosas de nuestro color, pelo y nuestra cultura" Anggie Bryan Eres muy activa en tus redes sociales, ¿qué es lo que más te gusta de estas plataformas?

Las redes sociales son la plataforma de comunicación de mi mensaje, por medio de tips de maquillaje para piel morena, baile y mensajes, ya que el empoderamiento afro se volvió una pasión para mí. Casi una obligación. Marca desde mi forma de pensar, hasta mi manera de vestir. Trabajo para poder transmitir un mensaje positivo a mi raza bella, y que nos sintamos orgullosas de nuestro color, pelo y nuestra cultura. Pero también son un escaparate de falsos ideales de belleza. Últimamente, compañías como Dove o CVS han denunciado que especialmente las mujeres jóvenes pueden ver afectada su autoestima al ver imágenes retocadas digitalmente en las redes.

Lamentablemente la falsa idea de la belleza se propaga en redes sociales, nos afecta a todos y me incluyo, ya que mi trabajo depende de esta plataforma que si lo hacemos bien puede ser beneficiosa o totalmente dañina. La búsqueda constante de esos estándares de belleza a los que nos llevan las redes son preocupantes en lo social y cultural. Impiden que las mujeres vivan desde un lugar de felicidad y aceptación, por lo tanto trato de hacer "break" de redes sociales y concentrarme en alimentar mi alma, haciendo ejercicio, yoga y meditación, compartiendo mi tiempo con las personas que más quiero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la pandemia muchas mujeres abrazaron la textura natural de su cabello al no poder ir al salón de belleza. Un look que han decidido mantener, ¿qué te parece?

Me parece muy bien que por factores externos las mujeres afro tengan que abrazar sus rizos, es tomar conciencia de lo natural, de nuestro ser y nuestras raíces. Es un tributo y un amor obligado a nuestra corona: nuestro afro. ¿Qué les dirías a las chicas que se alisan el pelo para encajar en una sociedad?

Les diría que lo más importante es seguir su esencia y no verse obligadas a lo que exige la sociedad. Estamos en un momento donde nuestras raíces se pueden lucir con orgullo. Si te alisas el pelo que sea por voluntad propia y no por querer encajar en la sociedad. Tienes un hermoso afro, ¿cómo lo cuidas?

Lo principal es la hidratación de mis crespos, tres veces a la semana me aplico antes de dormir aceites en las puntas y masajeo el cuero cabelludo para estimular el crecimiento. Al momento del lavado me aplico una mascarilla casera, combinando los tratamientos que tenga para el brillo e hidratación del cabello, y no me puede faltar el aceite de coco y el aguacate. ¿Qué proyectos tienes en este momento?

Este momento de mi vida lo describo como un periodo de constantes aprendizajes desde todos los ámbitos, personales y laborales. Como un momento de disciplina y enfoque. Hoy estoy más preocupada por el mensaje que lleva mi voz, que en la aceptación que puede llegar a tener mi imagen. Sigo modelando y haciendo castings para incursionar en la actuación, realizo contenido para redes sociales y además tengo otros proyectos en camino.

