Las drásticas medidas que ha tomado Sephora debido al coronavirus Su prioridad es que tanto empleados como clientes se mantengan saludables By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que el coronavirus se empezó a propagar en Estados Unidos son muchas las restricciones que ha puesto en vigor el gobierno para poder evitar que más personas se sigan contagiando. La verdad es que las cosas se han ido saliendo de control y las empresas por su parte también han tomado medidas drásticas para proteger el bienestar de sus empleados. Sin embargo, la vida tiene que seguir y hay muchas compañías cuyos empleados no se pueden dar de trabajar desde casa, como es el caso de Sephora dónde para mantenerse abiertos, han tenido que tomar medidas drásticas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como sabemos, Sephora ofrece la opción de probar los productos antes de comprarlos algo que en este momento se convierte en un gran peligro para sus clientes. Por eso mediante un comunicado enviado a los clientes, la cadena de tiendas explica las reglas que ha puesto en vigor. Por ejemplo, las estaciones dónde aplican maquillaje al igual que los stands de productos están siendo desinfectados con más frecuencia que antes, aclarando que esto lo están haciendo con un desinfectante tan potente que también es usado en hospitales. También están reemplazando los productos de prueba varias veces al día y recomiendan que, en vez de aplicarlo en el rostro, lo hagan en las manos. Incluso, hasta sugieren que no lo hagan si no se sienten cómodos o que pidan ayuda a algún empleado. También cancelaron las clases de maquillaje que normalmente ofrecen, al igual que la aplicación de maquillaje tanto pagado como de cortesía. Los establecimientos se están limpiando más profundamente, al igual que los almacenes de distribución. En la misiva también explicaron que en caso de que alguno de sus empleados, ya sea que trabaje tiempo completo o por hora, tenga que ser puesto en cuarentena o se sientan indispuesto para ir a trabajar, seguirán recibiendo su pago. Excelente iniciativa de la famosa tienda. Nada es demasiado en una situación como esta. Advertisement

Close Share options

Close View image Las drásticas medidas que ha tomado Sephora debido al coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.