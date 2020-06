Sephora ya no venderá pestañas postizas hechas de piel de visón Las pestañas hechas de piel de visón están entre las más populares y las más costosas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando de pestañas postizas se trata, existen muchas marcas y sobretodo muchos tipos. Puedes encontrar las que lucen supernaturales, unas que hacen que tu mirada luzca más coqueta y otras que de plano se convierten en el foco del rostro. Además de estilos, también existen pestañas hechas con diferentes materiales. Y es que depende mucho del material usado, para que las pestañas se vean lo más naturales posibles cuando las lleves puesta. Por eso, las hechas de piel de visón están entre las más populares, y por supuesto entre las más costosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, al igual que hacer abrigos de piel, esta es una práctica muy inhumana y bastante criticada por PETA, la organización dedicada a luchar por los derechos de los animales. De hecho, es gracias a ellos que Sephora, la tienda de venta de maquillaje más popular de mundo, ha decidido dejar de vender pestañas hechas de piel de visón. “Siguiendo la campaña de PETA y correos de mas de 280,000 de nuestros clientes, Sephora confirma que ya prohibió la venta de pestañas postizas hechas de piel de visón y de ahora en adelante solo comprará pestañas sintéticas”, dice un comunicado enviado a PETA de parte de la cadena de tiendas. “Como mismo PETA dijo en sus cartas dirigidas a Sephora, la piel de visón típicamente viene de granjas en las que los animales están bajo estrés en jaulas pequeñas, y en las que frenéticamente dan vueltas, y muchos sufren de infecciones o tienen fracturas”. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Algunas de las tiendas todavía tienen este tipo de pestañas en su inventario, así que estarán disponibles hasta que se agoten. Pero luego de que se acaben, la tienda no las ofrecerá más. “En Sephora siempre hemos estado comprometidos con los estándares de belleza más altos y tomamos responsabilidad en comunicar transparencia y honestidad con nuestros clientes acerca de los productos que ofrecemos”, también decía el comunicado. ¡Excelente iniciativa Sephora!

