¡Atención amantes de Sephora! La marca acaba de lanzar entregas el mismo día Nunca ha sido tan fácil comprar tu maquillaje y productos de belleza Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si te encanta el maquillaje y todo lo relacionado con el mundo de la belleza, ya conoces la magia de las tiendas de Sephora. Y aunque nos encanta ir en persona para ver todo lo nuevo y probar los productos, a veces necesitamos un producto urgentemente. Si te ha sucedido este problema, Sephora acaba de proponer la respuesta perfecta: entregas a tu casa en sólo horas. Desde hoy, podrás pedir productos de cabello, maquillaje y hasta fragancias a través de su sitio web o la aplicación de Sephora. Tienda Sephora Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El proceso es tan fácil que lo puedes hacer en sólo minutos; la única diferencia es que tienes que seleccionar "same-day delivery" al final de tu compra. Para recibir tu encargo el mismo día, hay una tarifa fija de $6.95. Un mensajero irá a recoger tu orden a una tienda física, así que tiene que haber una en tu área para participar en esta oferta. Así que ya sabes, ¡nunca más tendrás estrés si se te acaba uno de tus productos infalibles antes de un evento o una cita importante!

