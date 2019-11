Este es el significado de las canastas negras y rojas que ahora tiene Sephora Por el momento ambos colores solo los tienen las tiendas de Europa. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que desde que Sephora abrió sus puertas se ha convertido en un peligro para las chicas amantes del maquillaje. En realidad, es como un parque de diversiones para adultos. Y es que para muchas chicas pasarse horas en la tienda probando sombras, labiales y descubriendo los nuevos productos para el cuidado de la piel. Lo único que a veces no nos encanta de este tipo de tiendas, incluso hasta de las tiendas de ropa, es tener a algún empleado preguntando todo el tiempo, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo mostrar esto o aquello? Lo cierto es, aunque algunas si necesitan ayuda para elegir los productos, muchas otras no tanto y prefieren no se molestadas mientras viven la experiencia de comprar productos de belleza. Por esa misma razón Sephora tuvo una genial ideal. Resulta que la popular tienda decidió poner a la disposición de sus clientes dos canastas de compras, una negra y la otra roja. Si te estás preguntando qué hace esta idea, algo tan cool y acertada, te lo voy a explicar. La canasta roja indica que necesitas ayuda con tu compra y cuando un empleado te vea, de inmediato se acercará para asistirte. Si prefieres ser ignorada, escoges la canasta negra y nadie se atreverá a molestarte. ¡Qué idea tan genial! There is a fellow introvert on the Sephora customer experience team who deserves A RAISE RIGHT NOW pic.twitter.com/4Aan7lUyVD — Cami Williams (@cwillycs) November 4, 2019 Lo único malo es que en este momento esta iniciativa solo se está tomando en las tiendas de Europa y todavía no ha sido implementado en Estados Unidos. Pero tomando en cuenta en la acogida que ha tenido en las redes la foto que a las redes una clienta dónde se pueden ver ambas canastas y un letrero que indica lo que significa cada una, es muy posible que esto muy pronto llegue a América. Esperamos que así sea. Advertisement EDIT POST

