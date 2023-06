El sensual vestido negro de Kim Kardashian se roba todas las miradas ¡Mira cómo luce! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian lleva el estilo cut out a otro nivel en la boda de su ex asistente Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group Kim Kardashian impacta con un sexy vestido negro en un evento ¡Tienes que verlo! Empezar galería Kim Kardashian roba miradas Kim Kardashian lleva el estilo cut out a otro nivel en la boda de su ex asistente Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group Si alguien sabe cómo llamar la atención con sus atuendos es Kim Kardashian. La estrella de telerrealidad deslumbró con un atrevido vestido negro en la boda de su exasistente Stephanie Shepherd, en Beverly Hills. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Bizarrap y Rauw Alejandro, buenos amigos Bizarrap y Rauw Alejandro llegan a almorzar en Madrid conduciendo un lujoso Ferrari Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group Luego de conducir un lujoso Ferrari en las calles de Madrid, Bizarrap y Rauw Alejandro llegaron a almorzar a un restaurante de la ciudad española. 2 de 6 Ver Todo Beyoncé y Jay-Z se relajan en Italia Beyonce y Jay Z se relajan durante sus lujosas vacaciones en el Lago de Como Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group La pareja de cantantes Beyoncé y Jay-Z relajándose durante sus lujosas vacaciones en el Lago de Como. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Emilio Uribe en la alfombra roja emilio uribe Credit: M&M The Agency Emilio Uribe hizo parte de la portada de una revista de Miami. En la imagen, el reconocido maquillista y estilista de las estrellas posa elegantemente en la alfombra roja junto a su adorado compañero, Jacov. 4 de 6 Ver Todo Omar Fierro muy sonriente Omar Fierro en la alfombra roja de los Premios Grandeza Hispana Credit: Mezcalent El actor Omar Fierro en la alfombra roja de los Premios Grandeza Hispana, que reconocen a lo mejor de la actuación, la música y la comunicación. 5 de 6 Ver Todo El sexy look de Sara Corrales Sara Corrales en la alfombra roja de los Premios Grandeza Hispana Credit: Mezcalent Sara Corrales también se dio cita a la alfombra roja de los Premios Grandeza Hispana, en la capital mexicana. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

