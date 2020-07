Aprende a hacer este peinado con trenzas que te salvará de cualquier Bad Hair Day Ya sea para un evento o una videollamada, te va a encantar este recogido con trenzas romántico, chic y de lo más veraniego Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Has amanecido con el pelo aplastado, muy encrespado o sencillamente hecho un desastre? No te preocupes. Esta semana, nuestra colaboradora experta en moda, belleza y truquitos caseros Kika Rocha, te trae un tutorial en colaboración con el estilista Marco Peña, embajador de Tresemme y que lleva décadas peinando a famosas como Alejandra Espinoza, Kate del Castillo, Paulina Rubio, Shakira y muchas más, para enseñarte a hacer unos peinados más sencillos de lo que parecen y perfectos para salvarte de cualquier Bad Hair Day. ¡Manos a la obra! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para empezar y marcando la raya en medio, parte el cabello en dos partes iguales y recógelo en dos coletas bajas a la altura de la nuca. Un truquito de profesional es aplicar champú seco antes de empezar a trenzar para darle más volumen y textura al peinado. Empieza por tomar una de las dos coletas y dividiéndola en tres partes, siempre intentando que tengan más o menos la misma cantidad de pelo cada mechón. Lo mismo con el otro lado y , después abre un poco la trenza tirando con los dedos hacia los extremos. Es el momento de subir las trenzas hacia arriba, por encima de la raya en medio que marcaste, y asegurándolas con horquillas o ganchitos. Una vez están fijadas puedes ir poniendo más horquillas para asegurarlas bien sin que se vean escondiéndolas bajo el pelo. Un toquecito de laca ¡y listo! El experto recomienda adornar el peinado con florecitas o detalles decorativos, ideal si tienes una boda pronto.

