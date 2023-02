Semaglutida: ¿Una alternativa recomendable para adelgazar en todos los casos? Conoce los pros y contras de este medicamento usado para perder peso que se hizo popular mundialmente gracias a las transformaciones físicas de famosas como las Kardashian y otras divas de Hollywood Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta entrega de los #EspecialesconKika está dedicada a la Semaglutida que junto con otros medicamentos similares está cambiando la forma en que la industria médica y millones de personas abordan el control del peso. Su utilización debe hacerse responsablemente y dirigida por expertos, por eso te invitamos a conocer cómo funciona y qué implicaciones puede tener para cada interesado en utilizarla. Visité en Miami el centro de belleza Vizage Spa en El Doral, donde entrevisté a la experta Fabiola Lucena quien la administra en su práctica regularmente. Lucena explicó como verás en el vídeo de arriba cómo se aplica, cómo funciona y quiénes pueden ser candidatos ideales para experimentarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aquí también encontrarás las siguientes respuestas básicas a las inquietudes más comunes sobtre la Semaglutida: ¿Cómo funciona? La inyección de Semaglutida pertenece a una clase de medicamentos llamados miméticos de la incretina. Su acción ayuda al páncreas a liberar la cantidad correcta de insulina cuando los niveles de azúcar en la sangre son altos. La Semaglutida actúa limitando la hormona llamada GLP-1 que ayuda a regular el azúcar en sangre y puede hacer que las personas se sientan saciadas más rápidamente después de comer, disminuyendo así el consumo de alimentos lo que conlleva a la pérdida de peso. Se administra una vez a la semana y originalmente se utilizaba para tratar la diabetes. Al observar impactantes cambios físicos en pacientes diabéticos que la usaban, los expertos lo calificaron de "revolucionario" alterando así el esquema de demanda para obtenerlo. ¿Por qué es tan popular? Ozempic y otras inyecciones destinadas a tratar afecciones crónicas como la diabetes o la obesidad está acaparando actualmente una gran demanda entre quienes buscan perder un poco de peso de forma rápida y sin esfuerzo. En EEUU y varios países en el mundo la tendencia a utilizar este medicamento para perder peso está ocasionando problemas de suministro. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? Los expertos advierten que la utilización de la Semaglutida o de Ozempic por fuera del uso aprobado y sin supervision médica conlleva riesgos gastrointestinales y además, el peso perdido puede regresar con la misma rapidez con que se eliminó. Enumeramos a continuación algunos de los serios efectos secundarios que deben tenerse en cuenta según cada caso individual la utilización de este medicamento: Inflamación del páncreas (pancreatitis)

Cambios o disminución de la vista

Niveles bajos de azúcar en la sangre (hipoglicemia)

Problemas renales (insuficiencia renal)

Reacciones alérgicas graves

Problemas de la vesícula biliar Manos expertas Como siempre, recomendamos acudir a un experto para evaluar cada caso personal y tomar las precauciones y medidas necesarias para que la administración de la Semiglutida sea exitosa. Para consultas y citas con la experta Fabiola Lucena y el equipo de expertos del Vizage Spa de Miami puedes seguirlos en su Instagram @Vizagespa o llamar al 786-571-3935.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Semaglutida: ¿Una alternativa recomendable para adelgazar en todos los casos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.