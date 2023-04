Primavera fabulosa: toma un minuto para ti, respira y practica el autocuidado con estos productos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día Nacional Autocuidado 2023 Credit: Cortesía Darte un baño, convertir tu rutina de belleza en un ritual, o masajear tus pies son ejemplos de autocuidado. En el Día Nacional de esta práctica, beneficiosa para nosotros mismos y nuestra salud mental, descubrimos aliados que te ayudarán a conectar contigo misma y convertirlo en un hábito diario. Empezar galería Ritual universal Día Nacional Autocuidado 2023 Credit: Cortesía Darse un baño relajante es un ritual de belleza que reconforta cuerpo y mente en muchas culturas. Estas sales con aceites esenciales te devolverán la energía perdida. Fortify Restorative Bath Salt Soak, de Saje. $16. saje.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Mirada rejuvenecida Día Nacional Autocuidado 2023 Credit: Cortesía Los ojos es la primera parte del cuerpo donde más se nos nota el cansancio. Con estos parches dorados le devolverás la energía a tu mirada además de combatir bolsas, ojeras, arrugas e inflamación. Under Eye Mask, de Grace & Stella. $17.99 por 24 pares. amazon.com 2 de 9 Ver Todo Recompensa burbujeante Día Nacional Autocuidado 2023 Credit: Cortesía Nada mejor al final de un largo día que un agradable masaje en los pies y una copa de vino ¡o los dos en uno! Estas mascarillas tipo calcetín infusionadas con vino rosado de fresa y con manteca de karité y resveratrol, envuelven tu piel dejándola suave, fresca y descansada en 10 minutos. Rosé Toes, de Patchology. $10. amazon.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ambiente chill Día Nacional Autocuidado 2023 Credit: Cortesía Encender una vela nos ayuda a relajarnos, estar en el momento presente y recargar energía. Esta tiene deliciosas notas de jazmín, coco y albaricoque, y su envase de cristal se puede reutilizar. Sacred Jasmine Ritual Candle, de Ranavat. $65.ranavat,com 4 de 9 Ver Todo Mascarilla relajante Día Nacional Autocuidado 2023 Credit: Cortesía Todas coincidimos en que es una maravilla dedicarse tiempo para cuidarse el rostro. Siéntate y relájate mientras usas esta mascarilla con cúrcuma y calabaza que exfolia y devuelve a tu piel todo su esplendor. Mascarilla Pumpkin Turmeric 2-en-1 Radiance Polishing Mask, de Yensa. $45. yensa.com 5 de 9 Ver Todo Cutículas fuertes Día Nacional Autocuidado 2023 Credit: Cortesía Si eres de las que ama tener las uñas hechas y presumir de manos cuidadas, adorarás este práctico roll-on que masajea y te permite aplicar el aceite de albaricoque y jojoba de manera fácil. Se absorbe con rapidez y mantiene tus cutículas hidratadas y protegidas. On a roll apricot nail & cuticle oil, de Essie. $15. target.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Túmbate y disfruta Día Nacional Autocuidado 2023 Credit: Cortesía Con aceite de coco, macadamia y manteca de karité, esta mascarilla transforma tu cabello en cinco minutos, aunque después de masajear tu cuello cabelludo puedes dejarla más tiempo. Su fórmula penetra en profundidad y fortalece y repara las fibras capilares a la vez que aporta brillo y volumen. S24 Rapid Recovery Hair Mask, de Spoiled Child. $40.50. spoiledchild.com 7 de 9 Ver Todo Piel de seda Día Nacional Autocuidado 2023 Credit: Cortesía Formulado con ingredientes como manteca de coco, karité o argán, esta loción es el tercer paso de varios productos que preparan y miman tu piel antes, durante y después de la depilación con cuchilla. Su fórmula emoliente e hidratante con aceites ligeros dejarán una sensación de lujo y suavidad durante 72 horas. Cashmere Skin Collection Post-Shave Smooth Body Cream, de eos. $8.99. evolutionofsmooth.com 8 de 9 Ver Todo Rostro radiante Día Nacional Autocuidado 2023 Credit: Cortesía Uno de los productos de nuestra rutina acial que más nos ayuda a relajarnos son los aceites. El mimo a la hora de aplicarlos, calentarlos y extenderlos sobre el rostro lo convierte en un instante casi íntimo. Este con una mezcla de antioxidantes y botánicos dejará tu tez suave, hidratada y luminosa. Glow Renew de Bushnut. $95. bushnutbeauty.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

