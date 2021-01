Close

Selena: descubre los secretos de estilo detrás de la serie sobre su vida La diseñadora de vestuario Adela Cortázar nos revela los detalles detrás de los looks que lució la protagonista de la nueva serie de Netflix, que repasa la carrera de la Reina de la Música Tejana. Por Miguel Sirgado Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Conversamos con la diseñadora de vestuario Adela Cortázar, quien estuvo a cargo de recrear los icónicos looks de Selena Quintanilla para la nueva serie de Netflix sobre la vida de la adorada cantante. ¿Cómo te inspiraste para hacer la investigación y curaduría de todas las propuestas de vestuario en la serie Selena? El vestuario de la serie está absolutamente basado en la creatividad de Selena y los Dinos, es una mezcla de una investigación exhaustiva del estilo de la banda y de las diferentes décadas que tuvimos que reproducir, con lo cual todos los hallazgos están debidamente sustentados en la década que le tocaba representar. La inspiración fueron los guiones, pues estamos recreando una época para contar nuestra propia historia de una familia feliz y trabajadora que unió fuerza, talento y coraje para lograr un sueño en común. Así comenzó para mi en marzo del 2019 un largo recorrido en imágenes y canciones a través de la vida artística y personal de Selena Quintanilla, cada capítulo nos iba dictando los conciertos a reproducir y los momentos de la vida de Selena que habría que investigar, ilustrar y reproducir; parte realidad, parte ficción. De ahí pasamos a la búsqueda de fotos y vídeos de las diferentes etapas de su vida y obra para clasificar toda esta información, muchas veces encontrada y con fechas relativas y distintas. Lo más difícil de recrear fueron los años de sus inicios —la década de los 1970, de niños, y los 1980, de adolescentes— que organizamos a partir de los diferentes peinados de Selena, que cambiaron muchísimo, en su búsqueda personal de identidad. Pasó de permanentes para rizarlo, al puro estilo "ochentero", algunos años más corto, otros más largo, de un color a otro. Finalmente, a inicios de los 1990 —seguramente muy maltratado y conforme a la moda de esta nueva década— lo lleva más corto que nunca, para luego dejarlo largo, hasta la Selena de larga cabellera que todos conocemos. Empatamos este mapa de peinados con los años de las portadas y contraportadas de los discos y los lanzamientos de las diferentes canciones, para así poder ubicarlos en el tiempo y en nuestros diferentes capítulos. Recopilamos alrededor de 20,000 de imágenes, provenientes principalmente de su base de fanáticos, un archivo de nuestro cuarto de escritores y algunas revistas con publicaciones de Selena. Para mí, en muchos momentos, recrear el vestuario de Selena fue como hacer figuras con las nubes. Muchas estábamos hablando de los 1970 0 1980, cuando no había llegado la era digital, y tanto las imágenes como los vídeos tenían muy baja resolución, eran borrosos o confusos, por lo que podían cada cual veía algo diferente. Las referencias muchas veces no me daban la precisión que se requiere para reproducir una prenda de vestir, por lo que trabajar con un archivo de moda de cada una de las décadas fue nuestra columna vertebral: entender cómo se vestía la gente en los diferentes tiempos para luego entender en donde encajaban mis personajes y ubicarlos en el contexto de mi historia para dar paso a nuestro propio universo. SUSCRÍBETE A TU BOLETÍN Cuéntanos acerca de esta producción y trabajo en equipo. Fue un trabajo muy divertido y ¡siempre acompañado de un buen fondo musical¡ En términos de producción, Selena fue un reto importante: se preparó parcialmente en la CDMX para luego realizarla y filmarla en Rosarito, Baja California. Allí trabajamos productores y actores de Estados Unidos con jefes de departamento de la CDMX y técnicos tanto de CDMX como de Tijuana y Rosarito. No nos conocíamos pero logramos conformar un buen equipo de más o menos 26 personas, vistiendo, probando, comprando. Logramos recopilar ropa vintage en CDMX, San Diego, Los Ángeles, Pasadena y a través de internet por todo el mundo, con lo cual tenemos una colección de ropa de los 1970 a los 1990, que puede ser la envidia de muchos coleccionistas. Un detalle muy interesante que más del 90 por ciento de nuestro casting estuvo conformado por actores norteamericanos de orígenes latinoamericanos, muchos de ellos mexicanos, con lo cual este ha sido un encuentro cultural muy padre y muy cálido que nos a dado lo mejor de ambos mundos. https://www.instagram.com/tv/CG0AzoDH_6K/?igshid=1ft8y3dwcqgw ¿Tuviste que mandar a confeccionar las prendas?. Confeccionamos muchísimas; para mí cuando tengo que diseñar un proyecto de décadas anteriores aplico una regla inquebrantable: o usamos vintage o confeccionamos las piezas. Aquí montamos un taller en los estudios. Éramos un equipo de 8 a 10 personas, confeccionando cada semana lo que íbamos a filmar la siguiente semana, el siguiente concierto, el siguiente outfit tanto de Selena como de los Dinos; aquí se confeccionaron todos los conciertos y algunas cosas de la vida cotidiana. Image zoom Credit: (Arlene Richie/Media Sources/Media Sources/The LIFE Images Collection via Getty Images) ¿Cuál fue tu look favorito en recrear durante la serie, cuál fue el más icónico y cuál crees que es el look que más ha influenciado a miles de jovencitas a pesar de que hayan pasado ya 25 años de la muerte de Selena? Esta es una pregunta difícil de responder pues cada década tiene su propio encanto y yo me fui enamorando de cada uno de los looks que íbamos recreando; y así sucedió con los más de 60 outfits y con la enorme cantidad de imágenes de 25 años en las revistas de moda. Es impresionante como Selena impuso un estilo: su etapa de los 1990, cuando comienza a usar brassieres adornados, es la que mas recordamos todos, y mentiría al decir que se trataba un look propiamente de ella. Era una moda de su época, pero Selena lo adoptó y lo adaptó de tal manera que lo hizo único e inolvidable. Sin dudas ella hizo de su estilo una estampa que hasta hoy día sigue gustando a quienes la siguen, sin importar que hayan pasado 25 años. ¿Qué piezas claves recomendarías en el guardarropa de una chica que quiera imitar el estilo de Selena? INDISPENSABLES Jeans superajustados de cintura alta Crop-tops Brasieres noventeros con y sin push-ups Muchas incrustaciones de piedras y estoperoles para adornar todo a tu paso Botas vaqueras Boinas Argollas grandes y gigantes Tshirts sobre tallados Cinturones con piedras y hebillas interesantes Image zoom Credit: (Vinnie Zuffante/Getty Images)

