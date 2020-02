M.A.C se prepara para lanzar una segunda colección de maquillaje en honor a Selena La colección sale a la venta en abril. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Más de dos décadas después de su trágica muerte, Selena Quintanilla sigue siendo una de las artistas latinas más queridas y también una de las más imitadas. Y es que el original estilo de la cantante tejana sigue estando vigente y sigue siendo inspiración para otras artistas e incluso para las nuevas generaciones. No solo su vestuario es fuente de inspiración, sino también su look de belleza, uno en el que reinaba el labial rojo. Por eso hace casi tres años M.A.C se unió a su hermana Suzette Quintanilla para lanzar una colección de maquillaje que tuvo muchísimo éxito. Ahora la marca vuelve a complacer a los millones de fanáticos de la cantante lanzando una segunda colección, realizada en colaboración con su familia, que saldrá al mercado unas semanas después del 25 aniversario de su fallecimiento. Lógicamente y tal y como la anterior, esta nueva línea celebra el estilo, la belleza y el legado de la querida artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta colección, que tendrá más productos que la primera, incluye varios labiales -por supuesto hay uno en color rojo-, delineador de labios, una paleta de sombras y hasta una bolsa de maquillaje, entre otros productos. Image zoom Lo más cool es que cada uno de los productos tienen nombres muy especiales. Por ejemplo, uno de los labiales se llama Selena Vive y otro Tú solo tú el título de uno de sus tantos éxitos. Los nombres de los colores de la paleta de sombra, entre ellos Los Dinos y Cómo te extraño, también son muy significativos y seguramente emocionarán a los que todavía recuerdan y quieren a la artista tejana. Esta colección tan especial, cuyos precios oscilan entre $19 y $37, es de edición limitada y estará disponible en todas las tiendas M.A.C de Estados Unidos, al igual que en Maccosmetics.com, a partir de 23 de abril. Advertisement

