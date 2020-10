¡Si eres fan de Selena Quintanilla adorarás este accesorio! El legado de la reina del tex-mex sigue vivo en pequeños detalles que enloquecen a sus fanáticas. Descubre de qué se trata este nuevo “tesoro” para coleccionistas. Por Mónica Escobar "Kymoni" Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El pasado mes de abril se hizo el lanzamiento de una nueva colección cápsula de maquillaje en honor a la reina de la música tejana liderada por la compañía MAC Cosmetics. En el año 2016 se presentó la primera colección que fue éxito rotundo y en la que también colaboró su hermana Suzzete Quintanilla aportando toda su creatividad pero también los momentos que vivió junto a Selena, especialmente su amor por maquilarse, verse siempre perfecta, sonriente y la obsesión por sus llamativos “Bustier” para cantar sobre el escenario. “Estoy muy agradecida con MAC por permitirme dar vida a mi visión creativa para esta colección y poder compartir lo que sentí que celebraría el 25 aniversario de mi hermana. Ha sido una experiencia increíble”, compartió Suzette Quintanilla en ese momento. Image zoom Cortesía MAC Cosmetics Ahora bien, debido al éxito de este lanzamiento en compras y la aceptación del público, MAC relanzó hoy en edición limitada la bella cosmetiquera con la forma del icónico Bustier negro con el que Selena brillaba en sus presentaciones. Para quienes adquieran esta icónica bolsita también encontrarán el labial rojo Selena La Reina Queen of Cumbia Lipstick. Hay cosas de Selena que nunca pasarán de moda como sus canciones, su estilo y sus provocativos labios rojos. Si estás interesada en adquirir esta cosmetiquera debes hacerlo directamente en el sitio web de la marca. Haz clic aquí Image zoom Cortesia MAC cosmetics

